Цены на газ в Европе взлетели до рекорда за пять месяцев

Спотовые цены на газ в Европе в последнюю неделю лета поднялись выше уровня 100 долларов за тысячу кубометров после того, как начали повышаться из-за жары в начале августа. Как сообщает "Интерфакс", 25 августа на голландской бирже TTF контракт с поставкой "на день вперед" закрылся на уровне 103,6 доллара за тысячу кубов.

Реклама

При этом неделей ранее средний уровень цен на TTF составлял 89 долларов за тысячу кубометров. Достигнутый уровень котировок является максимальным с середины марта, то есть за последние пять месяцев.

Читайте также: "Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на год

В тренде Турецкие министры тонко троллят Россию месторождением газа в Черном море

Рост цен на газ в Европе эксперты связывают с повышением цен в Азии. Кроме того, цена в 100 долларов за тысячу кубометров является минимальной безубыточной для российского "Газпрома" при поставках российского газа в Европу.

Напомним, цена газа для населения в Украине с 1 августа зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тариф на газ для украинцев будет меняться каждый месяц, если не заключить договор с фиксированной ценой на год.

Реклама

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама