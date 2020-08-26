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Цены на газ в Европе взлетели до рекорда за пять месяцев

26 августа, 12:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость голубого топлива в Украине зависит от европейских котировок

Спотовые цены на газ в Европе в последнюю неделю лета поднялись выше уровня 100 долларов за тысячу кубометров после того, как начали повышаться из-за жары в начале августа. Как сообщает "Интерфакс", 25 августа на голландской бирже TTF контракт с поставкой "на день вперед" закрылся на уровне 103,6 доллара за тысячу кубов.

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При этом неделей ранее средний уровень цен на TTF составлял 89 долларов за тысячу кубометров. Достигнутый уровень котировок является максимальным с середины марта, то есть за последние пять месяцев.

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Рост цен на газ в Европе эксперты связывают с повышением цен в Азии. Кроме того, цена в 100 долларов за тысячу кубометров является минимальной безубыточной для российского "Газпрома" при поставках российского газа в Европу.

Напомним, цена газа для населения в Украине с 1 августа зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тариф на газ для украинцев будет меняться каждый месяц, если не заключить договор с фиксированной ценой на год.

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