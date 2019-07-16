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Цены на газ в Украине должны падать: Гройсман озвучил причину

16 июля, 11:30

Премьер заверил, что необходимые для этого решения уже приняты

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Рыночные цены на газ в Европе снизились, а потому тарифы для населения в Украине также должны уменьшаться. Для этого правительство подготовило соответствующие решения. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я поддерживаю снижение цены на газ. <...> Цены в Европе упали, и они должны падать в Украине", – заявил глава Кабинета министров в эфире одного из телеканалов.

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Напомним, цена газа, по которой "Нафтогаз Украины" продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по спецобязательствам (ПСО), установлена на уровне 4905,67 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.

Ранее Гройсман в эфире новостей "Сегодня" также заявлял, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Для этого компания, по словам премьера, должна заранее закачать голубое топливо в подземные хранилища в объеме не менее чем 20 млрд кубометров:


При этом глава "Нафтогаза " Андрей Коболев упоминал о необходимости найти 1 млрд долларов финансирования, чтобы довести запасы газа до уровня в 20 млрд "кубов".

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Тег газ, тарифы, цена на газ, Гройсман, Владимир Гройсман, тариф на газ

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