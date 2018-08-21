Чиновник Минсоцполитики объяснил, как переселенцам получить субсидию

С мая 2018 года в Украине действуют новые правила начисления субсидий, и о том, как решается вопрос их назначения переселенцам, рассказал в интервью сайту "Сегодня" генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

Часто переселенцы живут в арендованных квартирах и не имеют возможности зарегистрироваться по адресу проживания, но, как объяснил чиновник, для временно перемещенных лиц договор найма квартиры не предусматривает необходимости регистрироваться по адресу проживания.

"Если у таких людей есть договор аренды, оформленный соответствующим образом, это является основанием для назначения субсидии по адресу проживания", – отметил Музыченко.

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Кроме того, с 1 мая такие граждане могут получать субсидию даже без договора аренды жилья, если справка внутренне перемещенного лица выдана на этот адрес, добавил чиновник.

Кроме того, Музыченко объяснил, что расходы на аренду жилья не учитываются отдельно при расчете субсидии.

"Нас не интересует, на что человек тратит свои средства. Мы не анализируем расходы граждан. Мы суммируем все виды доходов, делим на количество месяцев, за которые учитываются эти доходы, и в зависимости от суммы рассчитываем процент, который человек должен платить за коммунальные услуги от своего дохода. Это – принцип расчета субсидий", – объяснил чиновник.

Подробнее читайте в полном тексте интервью с Виталием Музыченко "У каждого есть возможность обжаловать отказ в начислении субсидии".