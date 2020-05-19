Что с долгами за коммуналку: в Госстате раскрыли показатели за март 2020 года

Стало известно, как украинцы платили за услуги ЖКХ в марте, когда ввели карантин

Несмотря на карантин и временный мораторий на оплату коммуналки, задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец марта 2020 года сократилась на 1,2% по сравнению с февралем 2020 года – до 65,9 млрд грн. Об этом рассказали в Государственной службе статистики Украины.

Сообщено о размере задолженности населения по оплате на конец марта:

за природный газ – 27,3 млрд грн;

за централизованное отопление и горячую воду – 22,3 млрд грн;

за управление многоквартирными домами – 4,7 млрд грн;

за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,0 млрд грн;

за вывоз бытовых отходов – 0,9 млрд грн;

за электроэнергию – 5,7 млрд грн.

В марте население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 16,3 млрд грн (104% начисленных за этот период сумм).

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"В марте 2020 года с населением было заключено 3,5 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 151,5 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 107,9 млн грн", – добавили в Госстате.

В марте задолженность населения Украины за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) выросла на 0,7% и составила 32,9 млрд грн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Киеве снова планируют повысить тарифы на холодную воду. Как сообщает пресс-служба "Киевводоканала", подорожание коснется жителей столицы с 2021 года. Тогда холодная вода может подорожать с 22,99 грн до 27,35 грн за 1 куб. м.

Украинцы, которые получают субсидии на коммунальные услуги, в апреле и мае получат более весомую госпомощь на "воду, газ и свет". Причиной тому стало решение Кабмина увеличить в 1,5 раза нормы на использование коммунальных благ в связи с тем, что из-за карантина люди стали больше находиться дома.

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Также мы писали, что Минцифры собирается запустить на портале государственных услуг "Дія" функцию оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

О том, что происходит с долгами за коммунальные услуги, смотрите в сюжете "Сегодня":

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