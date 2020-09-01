Цвет рыжий или голубой: Коболев подсказал украинцам, как определить качество газа

Во всех регионах Украины качество газа в норме и даже выше, говорит глава «Нафтогаза»

Используемый украинцами в быту природный газ при сжигании должен давать голубое пламя. Именно так можно отличить качественный газ от некачественного.

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Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Он рассказал, что на сайте оператора газотранспортной системы, независимой с 2020 года от "Нафтогаза" компании, имеется мониторинг калорийности газа во всех регионах. По словам Коболева, в некоторых регионах она в норме, а в некоторых – даже выше.

Отвечая на вопрос о том, от чего зависит цвет газа, топ-менеджер объяснил:

"Как правило, от качества устройства, которое его потребляет. Например, каждый год вам нужно банально чистить конфорки вашей газовой плиты. Это несложно. Без этого давление уменьшается и объем сжигаемого газа уменьшается – и он из голубого превращается в рыжий. Тут нет никакого секрета".

Он также добавил, что качество газа можно проверить в независимой лаборатории, которая по вызову приезжает и забирает пробу. Кроме того, Коболев пообещал компенсировать стоимость анализа газа, который окажется плохим.

"Если чистка плиты не помогает, значит, неправильно была подключен плита, поэтому нужно вызвать мастера, который установит причину (плохого сжигания газа), – говорит глава НАКа.

"Конечной причиной является недостаточное давление, а не качество газа. Газ стандартного качества. Недостаточное давление вызывает эти проблемы", – резюмировал газовый менеджер.

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Напомним, Коболев рассказал, что выиграют украинцы от конкуренции на рынке газа.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что "Нафтогаз" запускает новый тариф и может помочь украинцам зафиксировать цену газа на год.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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