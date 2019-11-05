Деньги на субсидии в 2020 году: в Кабмине раскрыли бюджетный план

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Кабинет министров заложил на 2020 год средства на субсидии для населения в размере 48 млрд гривен. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на заседании правительства во время представления обновленного проекта государственного бюджета Украины на 2020 год. Документ подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

"Я хотела бы успокоить украинцев. У нас запланировано 48 млрд грн на эту программу. Мы понимаем ее важность. В отопительные сезон людям необходим такой вид помощи… Субсидий хватит", – сказала Соколовская.

Министр добавила, что субсидии зависят от доходов и материального положения людей: "Мы не меняли никаких критериев для получения субсидий. Наоборот, мы добавили несколько категорий. Например, для детских домов семейного типа. То есть мы расширили эту программу", – сказала она.

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В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что все, кто нуждаются в субсидиях в этом отопительном сезоне, получат помощь. При этом он уточнил, что правительство работает над оптимизацией системы субсидий. Например, если люди "купили дорогую машину", это будет сигналом, что им субсидия нужна "не в первую очередь".

"Наша задача по субсидиям состоит в том, чтобы малообеспеченная семья, домохозяйство, в среднем тратила на коммунальные услуги не более 15% совокупного дохода. Деньги на это заложены", – сказал Гончарук.

Напомним, ранее Кабинет министров упростил процедуру назначения жилищных субсидий некоторым категориям граждан. Упрощение оформления субсидий касаются детских домов семейного типа (ДДСТ), сельских пенсионеров и военнослужащих.

Подробнее о помощи по оплате коммуналки узнавайте на сайте "Сегодня" – Субсидии по новым правилам: что изменится и кто лишится помощи

Какие еще новшества для получателей субсидий действуют с октября, смотрите в видео сайта "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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