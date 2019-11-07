Деньги на субсидии в бюджете-2020: Музыченко раскрыл детали

Расходы на предоставление помощи по оплате коммуналки рассчитали еще в мае

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Правительство предусмотрело в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год достаточный объем средств на субсидии и льготы за коммунальные услуги. Об этом заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Он отметил, что финансирование рассчитано, "исходя из реальных потребностей домохозяйств", и подчеркнул, что опасения относительно нехватки средств безосновательны.

"Еще в мае текущего года мы провели анализ реальной потребности в средствах на предоставление субсидий, и при 4 млн получателей сумма составляет чуть больше 47 млрд гривен. Такую сумму мы заложили в бюджет", – сказал Музыченко.

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Как сообщалось, украинцы с ноября получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа – без учета льгот и субсидий. Нововведение связано с началом второго этапа монетизации субсидий.

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Первый этап монетизации субсидий длился с начала 2019 года. Если на первом этапе перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.

О том, какие еще новшества для получателей субсидий действуют с октября, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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