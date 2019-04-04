"Детям войны" в Украине отменяют скидку на некоторые коммунальные услуги

Часть льгот остается в силе; чиновники объяснили причины отмены

"Детям войны" в Украине отменяют скидку на некоторые коммунальные услуги 2019-04-04T16:37:00+03:00 ЖКХ Часть льгот остается в силе; чиновники объяснили причины отмены

Письма с текстом "Ваш доход превышает налоговую социальную льготу" стали приходить тысячам пенсионеров в Украине. В уведомлениях говорится: тем, кто имеет статус "ребенка войны", отменяют скидку на некоторые коммунальные услуги. "Сегодня" выясняли, почему людей лишили льгот и как теперь платить за "коммуналку".

Жительница Мариуполя Зоя Николаевна – "ребенок войны". С этим статусом она получила льготу и платила за коммунальные услуги на 25% меньше. Но после повышения пенсии женщина получила письмо от управления соцзащиты. Там было указано, что скидок на отопление, газ и телефон больше не будет. Льгота остается только на воду и вывоз мусора.

"Написано вот, снимают с отопления, газа, телефона. А здесь пришли квитанции на 25%. И я не знаю, что мне делать. Потому, что если превышает, то они должны были снять льготы со всего", – недоумевает пенсионерка.

В департаменте социальной защиты объясняют: действительно, часть льгот отменяется для тех, чья пенсия стала выше социальной налоговой льготы.

"Льгота предоставляется, если доход меньше социальной налоговой льготы. На данный момент она составляет 2690 грн. В связи с тем, что произошло повышение пенсий, многие пенсионеры этой льготы лишились", – говорит заместительница директора департамента соцзащиты населения Вита Иванникова.

Только в Мариуполе таких – более 4 тысяч человек. Скидку отменили с 1 января, но из-за загруженности Пенсионного фонда люди получили уведомления только теперь. А потому те, кто уже воспользовался скидкой в январе, феврале и марте, должны будут доплатить за коммунальные услуги.

Напомним, в Украине продолжается монетизация социальных выплат. Субсидии уже стали выплачивать наличкой, а теперь Кабмин собирается выдавать живыми деньгами и льготы. Новшества коснутся, в первую очередь, ветеранов и инвалидов боев, инвалидов армии и чернобыльцев.

Как сообщалось, пенсионеры получают субсидию одновременно с пенсией - через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный счет.

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