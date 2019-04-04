Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

"Детям войны" в Украине отменяют скидку на некоторые коммунальные услуги

Сегодня, 16:37

Часть льгот остается в силе; чиновники объяснили причины отмены

"Детям войны" в Украине отменяют скидку на некоторые коммунальные услуги ЖКХ Часть льгот остается в силе; чиновники объяснили причины отмены

Письма с текстом "Ваш доход превышает налоговую социальную льготу" стали приходить тысячам пенсионеров в Украине. В уведомлениях говорится: тем, кто имеет статус "ребенка войны", отменяют скидку на некоторые коммунальные услуги. "Сегодня" выясняли, почему людей лишили льгот и как теперь платить за "коммуналку".

Жительница Мариуполя Зоя Николаевна – "ребенок войны". С этим статусом она получила льготу и платила за коммунальные услуги на 25% меньше. Но после повышения пенсии женщина получила письмо от управления соцзащиты. Там было указано, что скидок на отопление, газ и телефон больше не будет. Льгота остается только на воду и вывоз мусора.

"Написано вот, снимают с отопления, газа, телефона. А здесь пришли квитанции на 25%. И я не знаю, что мне делать. Потому, что если превышает, то они должны были снять льготы со всего", – недоумевает пенсионерка.

В департаменте социальной защиты объясняют: действительно, часть льгот отменяется для тех, чья пенсия стала выше социальной налоговой льготы.

"Льгота предоставляется, если доход меньше социальной налоговой льготы. На данный момент она составляет 2690 грн. В связи с тем, что произошло повышение пенсий, многие пенсионеры этой льготы лишились", – говорит заместительница директора департамента соцзащиты населения Вита Иванникова.

Только в Мариуполе таких – более 4 тысяч человек. Скидку отменили с 1 января, но из-за загруженности Пенсионного фонда люди получили уведомления только теперь. А потому те, кто уже воспользовался скидкой в январе, феврале и марте, должны будут доплатить за коммунальные услуги.

Напомним, в Украине продолжается монетизация социальных выплат. Субсидии уже стали выплачивать наличкой, а теперь Кабмин собирается выдавать живыми деньгами и льготы. Новшества коснутся, в первую очередь, ветеранов и инвалидов боев, инвалидов армии и чернобыльцев.

Как сообщалось, пенсионеры получают субсидию одновременно с пенсией - через "Укрпочту" или на свой банковский пенсионный счет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег ЖКХ, коммуналка, коммунальные услуги, льготы, скидка, дети войны, квитанции, скидка на газ, уведомления

Вы сейчас просматриваете новость " "Детям войны" в Украине отменяют скидку на некоторые коммунальные услуги". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как уменьшить суммы в платежках за "коммуналку": советы эксперта

Сегодня, 14:36

Изменение бытовых привычек позволяет сохранить деньги

Стало известно, кому переназначат субсидию автоматически

Вчера, 16:31

По данным Минсоцполитики, переназначение субсидий пройдет в мае

Киевляне с 1 мая будут платить пеню за долги по коммуналке

Вчера, 13:19

По словам Пантелеева, пеня "небольшая, а больше символическая"

Кабмин разрешил "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения

Вчера, 12:40

Соответствующее решение принял Кабмин 3 апреля

В Украине началось финансирование апрельских пенсий и мартовских субсидий

2 апреля, 18:37

О старте финансирования отчитался Пенсионный фонд

Выплата субсидий "живыми" деньгами: Розенко призвал исправить ошибки

29 марта, 19:41

По его словам, монетизация субсидий продолжится в следующем отопительном сезоне

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Основания для вызова «скорой» — Супрун

В России забили тревогу из-за Крымского моста

МиГ-21 Индии может похоронить контракт с США на поставку F-16

Как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми?

10 хорошеньких актрис, сыгравших в кино ботаничек

Дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

Марчук мощно обратился к России из-за войны против Украины
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Сегодня, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

В сети появилась фотография Гриценко с Жуковым

Жители Болградского района отказываются воевать