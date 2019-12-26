Действительно ли с декабря подешевеет отопление: все подводные камни решения Кабмина

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Украинцам обещают с декабря уменьшить стоимость отопления – об этом заявил президент Владимир Зеленский, раскритиковавший Кабмин за высокие тарифы. Причина – значительно подешевевший за год природный газ, который используется предприятиями теплокоммунэнерго для выработки тепла. Не исключено, что даже пересчитают платежки задним числом – за октябрь и ноябрь. Сайт "Сегодня" разобрался с этой инициативой властей и выяснил: все не так радужно, как говорят с высоких трибун.

Почему тепло должно подешеветь

Как разъяснил премьер Алексей Гончарук, главная причин того, что уже в декабре цены на отопление снизятся – то, что газ за год подешевел на 30,5%. В декабре 2018 года тысяча кубометров газа стоила для коммунальщиков 7482 грн, год спустя – 5132 грн. По словам премьера, в тарифе на отопление 75% составляет цена газа.

"Поэтому тарифы на тепло могут быть уже в декабре снижены на 23%, – подсчитал премьер. – Раньше не было механизма, позволяющего сделать такой перерасчет, теперь он есть. Правительство приняло постановление, дающее такое право органам местной власти. С сегодняшнего дня поставщики тепла могут пересчитать платежки, все соответствующие инструменты мы предоставили".

Премьер обратился к представителям местной власти в регионах Украины с просьбой не создавать искусственных препятствий для снижения цены на тепло. По словам Гончарука, правительство надеется на добросовестное выполнение постановления Кабмина на местах – мэрами и органами местного самоуправления.

То есть, постановление Кабмина носит не обязательный, а рекомендательный характер. А уже на местах должны решить, насколько подешевеет гигакалория. Ведь за год газ подешевел, а, например, зарплаты работников теплокоммунэнерго увеличились. На этом основании потребителям могут скинуть не 23% от цены гигакалории, а, допустим, 13%.

Что получается в цифрах

Премьер оценил, что снижение цен на газ уже удешевило обогрев для 65% пользователей, имеющих индивидуальное отопление, прежде всего в селах и в частном секторе городов. Осталось 35% пользователей, проживающих в многоэтажках, также это больницы, школы и другие учреждения.

Алексей Гончарук также подсчитал, что стоимость средней платежки должна упасть на 300-400 гривен. Если принять, что средняя цена обогрева квадратного метра жилплощади составляет 30 грн, а будет в декабре на 23% меньше или 23,1 грн, то несложный расчет показывает: удешевление платежки на 300 грн возможно для квартиры площадью около 45 кв. м, на 400 грн – площадью около 60 кв. м. Соответственно, для малометражек экономия окажется меньшей, для "хором" – большей.

Приведем пример: в ноябре в Киеве за отопление 45-метровой квартиры пришли счета на 1300-1400 грн. То есть, экономия получается существенная.

Министр регионстроя Алена Бабак подтвердила расчеты премьера, упомянув, что инициировать перерасчеты должны поставщики тепла. Также Бабак отметила, что украинцы стали лучше платить за коммуналку.

По словам Бабак, к ней уже обращались представители местных органов власти с просьбой использовать часть сэкономленных средств не на снижение тарифов, а на повышение зарплат. Но министр разъяснила, что эти вопросы будут решаться не раньше мая 2020 года, по окончанию отопительного сезона. Тогда же возможен и перерасчет тарифов на тепло за октябрь и ноябрь 2019 года. Переплату потребителям не вернут, а зачтут в счет оплаты за следующий период.

Эксперты: это переход на ручное управление

Впрочем, эксперты давно и настойчиво говорили, что тарифы можно сделать ниже. Специалисты в коммунальной сфере говорят, что вопрос сложнее, чем кажется. Так, еще не факт, что тарифы пересчитают задним числом.

"Решение властей правильное, но опоздало минимум на три месяца, надо было заняться тарифами еще в сентябре, когда был сформирован новый Кабмин, и стало известно, что газ стоит не 8500 грн за 1000 куб. м, исходя из которого рассчитаны тарифы, а 6160 грн, – сказал нам энергоэксперт Валентин Землянский. – Им надо было в сентябре зафиксировать цену газа на весь отопсезон, о чем предупреждали эксперты. Тогда Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), на основании постановления Кабмина, установила бы законодательно новые, более низкие тарифы на тепло для каждого теплокоммунэнерго. И не пришлось бы теперь Кабмину переходить на ручное управление, принимать постановление, имеющее рекомендательный характер, а премьеру – уговаривать мэров "Христа ради" выполнить это постановление, дабы уменьшить суммы за тепло в платежках".

Землянский также напомнил, что с января 2020 года у нас начнет действовать энергорынок, и цена газа, зафиксированная в ноябре Кабмином на весь отопсезон, станет 6960 грн за 1000 куб. м. Тогда как быть? Принимать новое рекомендательное постановление, дабы коммунальщики не понесли убытки?

Пока эксперт прогнозирует, что пересчитают лишь суммы в платежках за декабрь, и то не факт, что плата за тепло уменьшится на 23%. Что будет в январе и далее – не ясно. И вряд ли возможен перерасчет "задним числом" за октябрь и ноябрь. Сделать это не позволяет ни законодательство, ни финансы, так как все "лишние" деньги со счетов коммунэнерго идут на погашение их долгов перед "Нафтогазом" за потребленный ранее газ.

Более оптимистичен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Наконец-то власти вспомнили о том, что нормативно установленная Кабмином цена газа оказалась почти на 1000 гривен выше, чем рыночная, – сказал нам Пендзин. – Ожидаем снижение цены на тепло уже в декабре и, надеюсь, что и далее. Но на сколько – пока неясно. Ведь тарифы в небольших городах устанавливают местные органы, НКРЭКУ регулирует их только для лицензированных теплокоммунэнерго в крупных населенных пунктах, но сможет это сделать только по окончанию отопсезона", – разъяснил Пендзин.

А как же с горячей водой?

Эксперты обратили внимание на то, что ни президент, ни премьер, ни министр регионстроя ничего не сказали об изменении цен на горячую воду, а ведь ее тоже греют подешевевшим газом.

"Это нелогично, ведь если речь идет о справедливых тарифах, значит должна подешеветь и горячая вода, – удивляется Пендзин. – Могу предположить, что этот вопрос не столь актуален для властей, ведь во многих городах, за исключением Киева и, возможно, еще пары городов-миллионников, люди не пользуются горячей водой из-за того, то она на самом деле еле теплая, а оплату выставляют как за горячую. Массовой альтернативой стали электрические бойлеры".

Остается надеяться, что после Нового года власти вспомнят и об этой проблеме и "уговорят" коммунальщиков решить ее. Как говорится, "в ручном режиме, так в ручном режиме", лишь бы подешевело.

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