"Дискуссия тяжелая": Гройсман объяснил, зачем повышать цену на газ в Украине

Одним из пунктов переговоров Украины с Международным валютным фондом (МВФ) является вопрос цены на газ для населения, и правительство ищет компромисс с кредитором. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

"Есть требование партнеров выровнять цену промышленного газа и газа для населения. Это чувствительный вопрос для украинцев и для меня. Дискуссия тяжелая. Она идет с лета прошлого года. Более года мы ситуацию удерживали. Теперь будем обсуждать вопрос с Миссией МВФ, искать компромисс, чтобы защитить граждан", – отметил Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что такой компромисс позволит продолжить сотрудничество со всем финансовым миром, а значит, решать вопросы долговой нагрузки.

"Перед Украиной откроются возможности перекредитования, снижения долговой нагрузки в рамках реализации правительственной стратегии управления госдолгом", - подчеркнул Гройсман.

Глава правительства напомнил, что ключевая цель переговоров правительства с международными финансовыми организациями, в том числе МВФ, – уменьшить долговую нагрузку на бюджет и избавиться долговых оков.

Напомним, в Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018.

Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи.

Эксперты полагают, что Украина и МВФ уже пришли к консенсусу по тарифам на газ, так как в начале сентября миссия Фонда посетит Киев. Однако в правительстве утверждают, что никакого окончательного решения по вопросу повышения цены на газ так и не принято.