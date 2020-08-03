В Украине с 1 августа заработал рынок природного газа. Изменения касаются поставок топлива населению – теперь цены будут рыночными, то есть рассчитываться в зависимости от котировок на европейских хабах. Поэтому и тариф на газ для украинцев будет меняться каждый месяц.

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Оптовые расценки, на основании которых поставщики рассчитывают свои тарифы, будет публиковать "Нафтогаз" до 25-го дня каждого месяца. Далее газсбыты добавят к этой цене стоимость транспортировки и наценку. Получившаяся сумма и будет тарифом для населения. Поэтому сложно спрогнозировать, сколько будет стоить голубое топливо для украинцев, например, ближайшей зимой. Ведь цена на газ теперь зависит от множества факторов.

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Кроме того, клиент теперь может сам выбирать поставщика газа. Фактически, это было разрешено еще с 2015 года, но регулируемая цена из-за механизма специальных обязательств (ПСО) почти всегда была ниже рыночной. Теперь же для потребителей появился смысл искать поставщика, который предложит лучшую цену на сервис. При этом процедуру перехода от одного поставщика к другому упростили.

В тренде Для украинцев заработал рынок газа: как пересчитают тарифы

Напомним, открытие рынка газа для населения в Украине неоднократно откладывалось из-за того, что правительство не могло назначить "поставщика последней надежды". Однако этот вопрос был решен на заседании Кабмина 22 июля, когда "поставщиком последней надежды" назначили "Нафтогаз".

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"Поставщик последней надежды" не имеет права отказать в заключении договора на поставку газа на ограниченный период времени. Такой поставщик необходим для непрерывного обеспечения потребителей в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика.

Ранее сообщалось, что, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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