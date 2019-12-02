Долги украинцев за коммуналку выросли – Госстат

Задолженность населения Украины по оплате комуслуг в октябре увеличилась на 1,7% к сентябрю

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В октябре 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 5,8 млрд грн, что составило 83,2% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3 млрд грн (105,8% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в октябре 2019 года увеличилась на 1,7% к сентябрю 2019 года и составила 47,3 млрд грн (без учета электроэнергии).

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Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в октябре зафиксирован в Одесской (98,6% суммы начислений), Херсонской (97,7%) и Запорожской (91,2%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Сумской, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Полтавской и Киевской областях (63-80% суммы начислений).

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По данным Госстата, с начала года с населением заключено 57,1 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 446,9 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 258 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в сентябре-2019 составили 938,9 грн.

Новости "Сегодня" писали, что на начало 2019 года долги украинцев за ЖКУ составляли 55,6 млрд грн. Т

Отметим, украинцы, по карману которых сильно бьют счета за коммуналку, могут оформить субсидии. О том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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