Долги украинцев за отопление и горячую воду растут – Госстат
В марте украинцы уплатили за электроэнергию 4 млрд грн
Задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в марте 2019 года выросла на 1,8% по сравнению с февралем и составила 22,4 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Согласно сообщению, задолженность по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий в марте, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 2,2% и составила 4,5 млрд грн. Задолженность за вывоз бытовых отходов выросла на 16% – до 700 млн грн.
Долги за централизованное водоснабжение и водоотвод в марте увеличились на 10% и составили 3,4 млрд грн.
Долги по оплате за поставку природного газа сократились на 2,4% – до 32,2 млрд грн.
По данным Госстата, долг за оплату электроэнергии сократился на 1,8% – до 6,0 млрд грн.
В марте украинцы уплатили за электроэнергию 4,0 млрд грн (143,9% начисленных за этот период сумм за счет погашения задолженности за прошлый период).
Также сообщается, что всего в марте украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 18 млрд грн, что составило 100,9% начисленных за этот период сумм.
Госстат сообщает, что в январе-марте 2019 года с населением было заключено 13,2 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 89,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 52,9 млн грн.
Как сообщалось, задолженность населения Украины по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в феврале 2019 года выросла на 10% по сравнению с январем и составила 22 млрд грн.
Ранее сообщалось, что украинцам вернули пеню за "коммуналку".
Также мы писали, что в Киеве начались сезонные отключения горячей воды. Отсутствие горячей воды связано с проведением гидравлических испытаний теплосетей.
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