Дома переведут на нулевой уровень потребления энергии

В понедельник, 23 июля вступил в силу закон "Об энергетической эффективности зданий", принятый в минувшем году. Он призван, в частности, стимулировать уменьшение потребления энергии в домах различных типов за счет термомодернизации и перехода на возобновляемые источники энергии. Планируется, что в результате внедрения новшеств, предусмотренных этим законом, в Украине появится немало домов с "уровнем потребления энергии, близким к нулевому". Кабмину поручено разработать Национальный план увеличения количества таких домов.

Закон предполагает, что для определенных типов домов будет введена обязательная энергетическая сертификация. Ее будут проводить энергоаудиторы, прошедшие аттестацию, и специалисты по обследованию инженерных систем. С 2019 года деньги из бюджета на капитальные ремонты и замену инженерных сетей, на утепление зданий и т.п. будут выделяться только при наличии энергетического сертификата дома.

"Закон "Об энергетической эффективности зданий" имплементирует директиву 2010/31/ЕС, которой была введена энергетическая сертификация зданий. В Европе уже лет 8 такие сертификаты обязательны для каждого здания, которое финансируется из бюджета", – рассказывает Валентина Гуч, эксперт по энергоэффективности Офиса поддержки реформ при Минрегионстрое.

Какие здания подлежат обязательной энергосертификации

До 1 января энергосертификация зданий будет добровольной. А потом сертификат энергоэффективности в обязательном порядке должны будут иметь:

строящиеся здания, объекты реконструкции и капитального ремонта;

здания, которые находятся в государственной собственности, с отапливаемой площадью свыше 250 кв. м, которые часто посещают граждане и в которых размещены органы государственной власти;

здания с отапливаемой площадью свыше 250 кв. м, в которых расположены органы местного самоуправления (после термомодернизации зданий);

жилые дома, в которых осуществляется модернизация за счет программ государственной поддержки.

"В первую очередь энергетической сертификации в обязательном порядке подлежат здания, в которых размещены государственные органы власти. Они должны показывать пример другим. Также энергетическую сертификацию будут проходить коммунальные здания, которые получают из местных бюджетов средства на модернизацию: школы, детсады и др. Сертификат должен будет подтвердить, что полученные из бюджета деньги действительно потрачены на улучшение класса энергоэффективности", – говорит Валентина Гуч.

Для остальных жилых и административных зданий энергетическая сертификация не будет обязательной. Но если жители захотят утеплить дом за государственные средства, им также необходимо будет обратиться к энергоаудиторам и получить сертификат на дом.

В Украине создан Фонд энергоэффективности, который будет финансировать проекты по сокращению потребления энергоресурсов в разных отраслях экономики.

"Фонд будет возмещать жильцам до 40% стоимости материалов, работ, проектной документации. Но, чтобы обратиться в Фонд, здание должно получить энергетический сертификат", – объясняет Валентина Гуч.

Что такое энергетический сертификат

Сертификат будет представлять собой документ на 4 страницах, в котором будет указан класс энергоэффективности дома (от А до G, как в электроприборах). Также будет содержаться информация о потребности в энергии, фактических и нормативных удельных расходах энергии на квадратных метр, и о выбросах СО2. Кроме того, энергоаудиторы будут давать рекомендации, каким образом можно повысить класс энергоэффективности здания.

"В энергетическом сертификате будет содержаться информация о том, какой класс энергоэффективности у этого здания. Холодное оно или теплое, сколько потребляет энергии и что можно сделать, чтобы повысить класс энергетической эффективности здания и меньше платить за отопление и другие энергетические ресурсы. По закону, энергетический сертификат должен висеть на самом видном месте, где проходит больше всего людей", – говорит Валентина Гуч.

Минрегионстрой уже утвердил порядок сертификации энергоэффективности зданий и форму энергетического сертификата (ознакомиться с документом можно по ссылке).

"Законодательная база уже практически готова. Для реализации этого закона было подготовлено 14 подзаконных актов, приказов Министерства регионального развития и строительства. Те из них, которые касаются введения сертификатов, уже прошли общественные обсуждения и регистрацию в Министерстве юстиции. В ближайшие дни они должны быть опубликованы, то есть, вступят в силу", – говорит эксперт по энергоэффективности.

Сертификат как стимул для экономии и экономики

Закон предполагает, что сертификация зданий станет стимулом для повышения их энергоэффективности и покажет собственникам, на чем и сколько можно экономить.

"Энергетические сертификаты должны быть частью проектировочной документации строящихся зданий. Чтобы любой человек мог посмотреть, в каком доме он будет жить. Насколько этот дом энергоэффективный и насколько дешево будет содержать и отапливать его. Также и для старых домов, которые подлежат капитальному ремонту или реконструкции, сертификация будет обязательной, потому что такие ремонтно-строительные работы предусматривают вложение большого количества денег. И, чтобы эти вложения были эффективными, нужно понимать, какой у здания базовый уровень потребления и на чем можно экономить. Для жителей других уже построенных зданий энергетический сертификат дает право выбора. У жэков, ОСМД, частных управляющих компаний есть право также пройти энергосертификацию. Сегодня, в принципе, такое право тоже существует. До июля 2019 года энергосертификацию смогут проводить не только сертифицированные энергоаудиторы, но и инженеры-проектировщики. Потом – только сертифицированные энергоаудиторы. Жители могут обратиться к ним, чтобы оценить состояние своего дома и понимать, какие есть проблемы, какая у здания норма потребления энергоресурсов. Мы приближаемся к европейским стандартам энергопотребления, а у них меньше расход газа и других видов энергии для поддержания комфортного тепла внутри дома. У нас же еще часто "греют улицу". Лет 20 назад ни о какой минеральной вате, ни о каком пенопласте у нас никто не говорил. А сегодня уже трудно представить новый дом без этих энергосберегающих материалов. И что касается новых домов, в своем большинстве они уже энергоэффективны. Именно потому, что используют изоляционные материалы и металлопластиковые окна, которые также держат тепло", – говорит Андрей Никончук, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству.

Повышение энергоэффективности бюджетных зданий поможет улучшить инфраструктуру населенных пунктов и экономить деньги налогоплательщиков. Это также откроет новые возможности для развития экономики. Можно предположить, что увеличится спрос на работы и услуги, связанные с утеплением зданий. А кроме того, станет более востребованной профессия энергоаудитора. В связи с принятием нового закона планируется открыть курсы, где люди смогут пройти соответствующую подготовку и, сдав экзамен на базе одного из 30 технических вузов, попробовать себя в новой перспективной профессии.

"Пока что специалистов с опытом проведения энергоаудитов мало. А в Украине порядка 78 тыс. зданий государственной собственности, большинство из них должны пройти сертификацию до 1 июля 2019 года. Чем ближе к дате – тем больше будет расти спрос на услуги энергоаудиторов. Поэтому не стоит откладывать вопрос сертификации для тех зданий, где она обязательна. Жителям жилых зданий, владельцам офисных и торговых центров, для которых сертификация не будет обязательной, тоже имеет смысл провести энергоаудит, чтобы разобраться, как сэкономить расходы на энергоресурсы и повысить комфорт на своих объектах. Для повышения класса энергоэффективности зданий может потребоваться модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования, электроосвещения. Чтобы владельцы зданий не тратили на них свои средства, выполнение таких работ можно профинансировать за средства энергосервисных компаний (ЭСКО), которые выполнят все "под ключ" за собственные деньги, гарантируют достижение экономии и повышение комфорта. Это позволит сделать здание более привлекательным на рынке недвижимости для будущих покупателей и арендаторов", – рассказал директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.

Механизм энергосервиса при термомодернизации зданий все шире применяется в бюджетной сфере. По данным Госэнергоэффективности, менее чем за год в 17 регионах Украины через систему ProZorro проведены тендеры и заключены 149 ЭСКО-договоров на сумму 123 млн. грн.

Эксперты также полагают, что энергосертификация зданий повысит конкуренцию между застройщиками и заставит их использовать новейшие энергосберегающие технологии в борьбе за клиента. А значит, расходы людей на оплату коммунальных услуг будут снижаться.

"Если застройщики используют энергоэффективные технологии – это серьезное конкурентное преимущество для застройщиков. Конкуренция сейчас на рынке нового жилья большая. И те, кто будет использовать более эффективные, более качественные технологии, сможет привлечь больше покупателей своего жилья. Покупатели сегодня, конечно же, обращают внимание на энергоэффективность строящихся домов. Потому что с этим связан уровень оплаты за отопление и качество жизни в этом доме. Поэтому вопросы энергоэффективности – это один из маркетинговых ходов, который часто используют застройщики. И вот, в связи с этим, закон об энергетической сертификации – очень важный шаг. Это контроль за выполнением маркетинговых обещаний. Потому что сейчас можно говорить одно, а делать другое. И сегодня контроль у нас не всегда эффективен. А когда дома будут иметь энергетические сертификаты, потребитель будет видеть, что есть на самом деле. Ему уже не придется разбираться, какие материалы использует застройщик, какие технологии. На все вопросы даст ответ энергетический сертификат. Он же будет являться эффективным инструментом контроля", – считает Юрий Пита, глава Ассоциации специалистов по недвижимости (АСНУ).

Напомним, ранее мы писали о том, как экономить электроэнергию в жаркое время года.