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"Драконовские" платежки: в Украине начались проверки облгазов

Сегодня, 15:15

В НКРЭКУ перечислили компании, к которым придут "ревизоры"

Фото: Pixabay
"Драконовские" платежки: в Украине начались проверки облгазов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6d4/be7/5c76d4be76f31.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6d4/be7/5c76d4be76f31.jpg ЖКХ В НКРЭКУ перечислили компании, к которым придут "ревизоры"

В Украине начались проверки операторов газораспределительных сетей (облгазов) из-за завышенных платежек. Об этом сообщила председательница Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

"Одновременно начали плановые и внеплановые проверки деятельности шести операторов газораспределительных сетей, — это Винницагаз, Волыньгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Харьковгаз, Черниговгаз. Сегодня стартовала проверка Закарпатьегаз и Хмельницкгаз", — написала Кривенко на своей странице в Facebook.

Проверки будут продолжаться до середины апреля, после чего будут обнародованы их результаты.

Напомним, в январе украинцы, у которых не установлены счетчики газа получили "драконовские" платежки. В "Нафтогазе" тогда призвали направлять жалобы на правительственную горячую линию. В компании отметили, что снова действует "безумная норма" потребления газа – 9,8 кубометра на человека. Позже выяснилось, что облгазы отменили через суд норму в 3,3 кубометра газа. Поэтому Кабмин был вынужден снова принимать решения об установлении нормы потребления газа, при каждой попытке отмены через суд, уменьшая ее на 0,01 куб. м. На данный момент норма потребления газа установлена на уровне 3,28 куб. м

При этом чиновники уверены – проблема исчезнет, как только все потребители обзаведутся счетчиками газа. Поэтому "Нафтогаз" обязали обеспечить украинцев бесплатными счетчиками. Компания уже внесла расходы на установку счетчиков в финансовый план.

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Тег газ, платежки, облгаз, цена на газ, НКРЭКУ, норма потребления, тариф на газ

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