"Два месяца без воды и канализации": юрист нашел проблему в новом законопроектом о ЖКХ

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Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 2458 предусматривает, что должников по коммунальным услугам смогут принудительно отключать от этих услуг. Причем замок на двери не станет препятствием: поставщикам коммунальных услуг хотят разрешить "несанкционированный доступ" в жилище должников – путем взлома дверей или окон.

Как отметил в комментарии сайту "Сегодня" адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Лазебный, право на несанкционированный доступ к жилищу уже предусмотрено действующим законодательством – ст. 30 Конституции Украины и ч. 4 ст. 29 Закона Украины "О ЖКУ". Однако речь идет о совершенно других случаях.

"Законопроектом № 2458 предлагается расширить перечень случаев, при которых у работников коммунальных служб возникает право несанкционированного доступа в дома и квартиры граждан. Несанкционированный доступ в дома для предотвращения аварий полностью оправдан насущной необходимостью и соответствует положению ст. 30 Конституции Украины, поскольку в случае аварии может пострадать имущество соседей. А вот предоставление такого права для отключения от коммунальных услуг за долги этой статье Конституции, на мой взгляд, не соответствует, поскольку не может быть следствием существования неотложных случаев. Кроме того, предоставление такого права работникам коммунальной сферы может привести к злоупотреблениям. Ведь повторное подключение будет стоить денег, а судиться, чтобы доказать незаконность отключения, – тоже долго и дорого. Подобная судебная тяжба может занять от двух месяцев до полугода. Кто сможет так долго находиться без света и тепла, без воды и канализации?", – сказал юрист.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Отключение должников: коммунальщикам хотят разрешить ломать двери квартир

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