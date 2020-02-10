Две платежки за газ: кому и почему нужно платить за транспортировку топлива

Специалисты напоминают, что плата за поставки газа в Украине была всегда

Украинцам с 2020 года приходят две платежки за газ – по одной платим за транспортировку топлива в наши дома, по другой – за сам использованный газ. Впрочем, премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже заявил, что две платежки могут отменить – чтобы "не раздражать украинцев".

Потребители действительно по-разному отреагировали на дополнительные платежки. Некоторые даже демонстративно сжигали их перед облгазами. Однако даже если платежка снова будет одна, за доставку газа мы как платили, так и будем платить – этого не отменяли и не собираются.

Раиса Степановна показывает платежку за доставку газа. В ней значится 143 гривни за месяц, но заплатить надо за два – январь и февраль. По словам потребительницы, газконтора требует деньги за использование труб, которые она сама вместе с соседями прокладывала еще в 90‑е годы. И это ее возмущает сильнее всего.

"Сказано, что если не оплатим до 20 февраля, то будет пеня. И говорят, что вообще отрежут газ... Они у нас не купили эти трубы, в аренду их у нас не брали. И мы должны платить за свои же трубы", – рассказывает женщина.

Но начальник отдела АО "Житомиргаз" Александр Сергийчук объясняет, что не все так просто. Облгазы занимаются именно доставкой топлива – и не только по тем трубам, которые люди прокладывали за свои деньги, но и по огромной разветвленной сети. Таких труб только в Житомирской области – 13 тысяч километров, и обслуживаются они именно облгазами. Организации должны поддерживать давление в трубопроводах. Кроме того, облгазы отвечают за безопасность.

"Есть аварийная служба, которая работает круглосуточно, т.к. газ – это взрывоопасное вещество", – объясняет Сергийчук.

По его словам, именно за такие услуги облгазы и берут деньги, когда рассылают платежки за транпортировку. Но людей такие аргументы не убеждают. Они спрашивают, будут отныне газовики ремонтировать сети, заменять оборудование, сколько денег на это выделят?

"Давление какое в сети сейчас? Почему раньше на газовую плиту ставишь чайник – пять минут, и он уже кипит, а сегодня – полчаса? И сегодня газ горит красным – не синим, как раньше", – возмущаются потребители.

В облгазе в ответ уверяют: вопрос не к ним, а к поставщику – "Нафтогазу". Новости "Сегодня" узнали у экспертов, что могло бы хоть немного снять напряжение.

"Нужно прежде всего определиться с собственностью на газовой сети. Если трубы прокладывали люди, им надо компенсировать средства, поскольку распределительные компании пользуются этими трубами для доставки газа потребителям. То есть, грубо говоря, их нужно выкупить и вернуть людям деньги", – считает глава всеукраинской организации "Энергетический обмудсмен" Александр Трохимец.

Однако платить за транспортировку газа в любом случае нужно, говорят эксперты. Даже если люди сами прокладывали сети, самостоятельно качать по ним газ они вряд ли могут.

"Он же самотеком без создания давления туда попасть не может. Это оплата труда персонала распределительных компаний", – объясняет энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

Кроме этого, люди не понимают, почему у всех разные цифры в платежках за распределение газа. Газовики объясняют: это из-за новой методики расчета, которую разработала профильная Нацкомиссия.

Как рассчитывают плату за транспортировку? Все зависит от того, сколько газа вы использовали раньше. Для расчета берется период с начала октября 2018 года по конец сентября-2019. Допустим, вы потребили за все это время 3 тысячи кубометров. Умножаем это на тариф – он разный для каждого региона. Например, для Сумской области это 91 копейка. И делим все это на 12 месяцев. Итоговое число – именно та сумма, которая будет у вас в отдельной платежке. Каждый месяц она будет одинаковой. В октябре-2020 снова посчитают, сколько газа вы использовали, и сумма изменится, например, она может уменьшиться.

Платежки за призрачный газ

Пока что люди в ярости. Многие за последнее время старались полностью отказаться от газа – перейти на обогрев дровами или углем. Некоторые просто заметно сокращали потребление голубого топлива. Например, Виктор Антоненко заблокировал полдома и теперь живет только в двух комнатах – так меньше платить за тепло. На самом газе удалось сэкономить, но платежка за доставку пришла с суммой больше 100 гривен.

Больше всего возмущены те, кто газом вообще не пользуется. Например, собственники дачных домов. Так, Сергей Лукаш на зиму выезжает с дачи, перекрывает газ и ставит пломбу. Раньше в этот период он не платил ни копейки, а теперь тоже получил платежку за доставку газа. Говорит, что платить не будет принципиально, и планирует обратиться в суд.

Житель Винницкой области и вовсе получил платежку за доставку газа в дом, в котором еще никто никогда не жил – тут только закончили фасадные работы. Ни котла, ни газовой плиты в доме еще нет, потребления газа тоже не было. Оказалось, что газовики просто посчитали по нормативу, что в доме такой площади будет две плиты и котел, и вывели среднее потребление, а из него уже рассчитали и плату за доставку – 385 гривен в месяц.

"Я платить не буду – я буду писать заявление в полицию, в прокуратуру! Это ж вымогательство, законный рэкет!" – возмущен мужчина.

Но в местном облгазе уверяют: это совсем не рэкет, а мировая практика.

"В любой момент мы доставляем газ к крану, к задвижке этого потребителя. И он может 24 часа в сутки открыть кран и начать пользоваться газом, и мы несем расходы именно для этого", – объясняет финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский.

Читайте также: Две платежки за газ назвали манипуляцией: в "Слуге народа" объяснили позицию

И в этом есть логика, говорят и все опрошенные новостями "Сегодня" эксперты. Кроме того, так живут и страны ЕС. Например, житель Нидерландов Геррит Клаудт владеет частным домом и отдельно платит за сам газ и транспортировку топлива. Причем тариф за доставку втрое выше, чем тот, что действует в среднем по Украине. Иногда мужчина надолго покидает дом и несколько месяцев не пользуется газом, но за его поставку платить все равно должен.

"Я все равно буду платить эту сумму независимо от того, дома я или нет. Причем плата за доставку газа – почти такая же, как и за сам газ", – рассказывает Клаудт.

Похоже, в Украине люди настроены совсем по-другому, и правительство уже отреагировало на народное возмущение. Премьер-министр заверил, что Кабмин готовит изменения для украинцев, которые не пользуются газом. Для них плата за поставки будет минимальной. Всего лишь несколько гривен – а не несколько сотен, как может быть сейчас. Кроме того, правительство планирует объединить две платежки.

"Две платежки – это правильный шаг, но действительно правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ", – заявил Гончарук.

Экспертов такое заявление удивляет. Разделить компании, продающие газ, и компании, занимающиеся его распределением, – это международное обязательство Украины. И эта реформа уже воплощена – именно поэтому людям и приходят две отдельные платежки. Объединить их можно чисто формально.

"Будет приходить на одной бумажке, но все равно платеж будет идти двум разным юридическим лицам. Суть его не изменится", – уверен Дмитрий Марунич.

"Там посередине будет нарисована стрелочка и ножницы. Знак, что надо будет потребителю разрезать и оплатить каждую квитанцию отдельно", – добавляет Юрий Корольчук.

Кроме того, специалисты напоминают, что плата за поставки газа была всегда. Просто раньше эта графа значилась в общей платежке. В правительстве, кстати, уверяют, что общая сумма счетов за газ в этом году уменьшилась. При этом платежки за транспортировку газа малообеспеченным покрывает субсидия. Это все должно было бы успокоить украинцев. Но тем временем все чаще появляются новости о том, что счета за поставку газа приходят даже людям, которые давно умерли. Такие ошибки еще больше заставляют потребителей сомневаться в корректности методики расчета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама