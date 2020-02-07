Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,58
27,04

Две платежки за газ назвали манипуляцией: в "Слуге народа" объяснили позицию

7 февраля, 14:00

Стоимость газа в Украине снизилась, уверяют в парламентской фракции

/ Фото: Pixabay

Во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде считают манипуляцией получение украинцами двух платежек за газ. Об этом в кулуарах парламента заявил зампредседателя фракции Александр Корниенко, передает УНН.

"Мы видим в этом манипуляцию со стороны облгазов. В первую очередь, потому что это их зона ответственности. <...> На самом деле, история о двух платежках ​​началась не сейчас. Это решение было принято еще в октябре, а сейчас просто запустилось. Но наша позиция – оно должно быть понятно людям. Второе: если уменьшилась цена на 15%, она должна быть в сумме уменьшена, а не увеличена. Третье: манипуляции связаны с тем, что если люди не получают услуги, почему они платят за транспортировку столько же, сколько те, кто получают?", – сказал Корниенко.

Реклама

Напомним, в Кабинете министров уже работают над тем, чтобы отменить две платежки за газ. При этом, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, отменять так называемую абонплату правительство не планирует.

В тренде
Украина и Беларусь упрощают перевозки: кого коснутся новшества
На ремонт дорог в Запорожской области выделено 233 миллиона гривен

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что экономисты поддерживают введение абонплаты за газ, и называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Например, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ платежки цена на газ слуга народа Александр Корниенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
Налог на недвижимость: что будет, если не заплатить вовремя
Налог на недвижимость: что будет, если не заплатить вовремяЭкономика
Рассчитывать цену на газ будут по-новому: как изменятся тарифы на отопление
Рассчитывать цену на газ будут по-новому: как изменятся тарифы на отоплениеЖКХ
Цена на газ: как новая формула скажется на платежках украинцев
Цена на газ: как новая формула скажется на платежках украинцевЖКХ
Народный депутат объяснил свои слова, что коммуналку можно оплатить, продав собаку
Народный депутат объяснил свои слова, что коммуналку можно оплатить, продав собакуПолитика
Тарифы на газ: в Кабмине заговорили об отмене двух платежек
Тарифы на газ: в Кабмине заговорили об отмене двух платежекЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...