Две платежки за газ назвали манипуляцией: в "Слуге народа" объяснили позицию

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Во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде считают манипуляцией получение украинцами двух платежек за газ. Об этом в кулуарах парламента заявил зампредседателя фракции Александр Корниенко, передает УНН.

"Мы видим в этом манипуляцию со стороны облгазов. В первую очередь, потому что это их зона ответственности. <...> На самом деле, история о двух платежках ​​началась не сейчас. Это решение было принято еще в октябре, а сейчас просто запустилось. Но наша позиция – оно должно быть понятно людям. Второе: если уменьшилась цена на 15%, она должна быть в сумме уменьшена, а не увеличена. Третье: манипуляции связаны с тем, что если люди не получают услуги, почему они платят за транспортировку столько же, сколько те, кто получают?", – сказал Корниенко.

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Напомним, в Кабинете министров уже работают над тем, чтобы отменить две платежки за газ. При этом, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, отменять так называемую абонплату правительство не планирует.

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Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что экономисты поддерживают введение абонплаты за газ, и называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Например, член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно:

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