Экономия на отоплении: Кабмин выделил дополнительные деньги на модернизацию домов

Сократить потери тепловой энергии можно на 20-50%, уверены в правительстве

/ Фото: Евгения Давыденко, Сегодня

Кабинет министров выделил 1,2 млрд гривен дополнительно на мероприятия по термомодернизации многоквартирных жилых домов. Такое решение правительство приняло на заседании 6 ноября.

"Кабинет министров выделил 1,2 млрд гривен, которые позволят внедрить более 2041 проектов по термомодернизации многоквартирных жилых домов и уменьшить их потери тепловой энергии на 20-50% в зависимости от выбранного типа термомодернизации", – сообщила пресс-служба Кабмина.

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Также отмечается, что в 2020 году продолжится действие государственной программы "теплых кредитов" – поддержки по механизму удешевления кредитов, выданных населению и объединениям собственников многоквартирных домов (ОСМД) на реализацию энергоэффективных мероприятий. Изначально предусмотренный объем финансирования в 2020 году составил 400 млн грн.

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Еще 1,6 млрд грн было направлено на пополнение уставного капитала Фонда энергоэффективности, который формируется для предоставления грантов, то есть безвозмездной финансовой помощи для частичного возмещения стоимости мероприятий по энергоэффективности среди многоквартирных домов, в которых созданы ОСМД.

Как писали ранее новости "Сегодня", программа деятельности правительства предусматривает, что за пять лет украинцы, которые живут в многоквартирных домах, станут потреблять на 20% меньше энергии на отопление и горячее водоснабжение.

Также в Украине стартовала новая программа по утеплению домов. В Кабмине рассчитывают на серьезную экономию ресурсов:

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