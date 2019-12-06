В Украине заговорили о снижении тарифов на коммуналку: эксперт назвал способ

Специалист напомнил о рычагах, которые может использовать правительство

Фото: Данил Павлов

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В Кабмине завили, что украинцы ощутят снижение ЖКХ-тарифов, когда заменят изношенные сети. Однако директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко объяснил в комментарии сайту "Сегодня", чтопрямой связи между тарифами и состоянием теплосетей нет. По словам специалиста, у правительства есть другие рычаги, которые можно применить для снижения сумм в платежках за коммуналку.

"Чтобы ощутимо снизились цены на коммуналку, нужно, прежде всего, снизить цены на газ. Поскольку газ составляет 90% стоимости отопления и приблизительно столько же стоимости горячей воды. И это вполне под силу правительству, поскольку и конъюнктура благоприятна, и в газохранилищах накопили дешевый газ, который и продавать надо по то же цене", – отметил Сергиенко.

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Что касается теплосетей, то проблему нужно решать постепенно, поскольку требуются значительные вложения.

"Безумные средства нужны, – продолжает он. – В этом году в Киеве заменили 130 км теплосетей, а их у нас в двухтрубном измерении где-то 2600".

Если даже столица не может позволить себе менять по 500 км в год, то что уж говорить о малых городах, сетует эксперт. Поэтому без господдержки не обойтись.

"Правительство должно обеспечить условия для того, чтобы маленькие города имели возможность брать взаймы под небольшой процент. Вот задача правительства: стабильная экономическая ситуация, тарифы, при которых население регулярно платит, и кредитные механизмы", – резюмировал специалист.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в видеообращении президент Владимир Зеленский заявил о найденном решении, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимой.

Кроме того, Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Алексеем Гончаруком и топ-чиновниками по вопросу снижения тарифов на отопление для населения.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение овведении гарантированной цены на газ для населения на уровне 8 тыс. гривен за тысячу кубических метров, что позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

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