Эксперты назвали плюсы реестра получателей субсидий

В последнее время ситуация с субсидиями в Украине становится одной из самых обсуждаемых. Так, в правительстве постоянно предлагают нововведения, правила для получения субсидий продолжают ужесточать, а официальная статистика и вовсе говорит о том, что все меньше и меньше украинцев становятся счастливыми обладателями компенсаций от государства.

В этом году украинцам уже выдали в два раза меньше субсидий, нежели в прошлом. Так, в период с января по июль 2018 г. выплаты получило около 2,6 млн украинских семей, что на 50% меньше, чем было за аналогичный период в 2017 г. К тому же, если в прошлом году средний размер субсидии составлял 300 грн, то сейчас он уменьшился до 200 грн.

Госстат сообщает, что в январе-июле 2018 г. всего было назначено 734 млн грн субсидий для домохозяйств, в то время, как в 2017 г. эта сумма составляла чуть больше 3 млрд грн.

Так, с 1 июля в стране начал работать реестр получателей субсидий.Министр соцполитики Андрей Рева рассказывал, что реестр позволил обнаружить более 20 тыс. украинцев, которые получали двойную субсидию и были зарегистрированы сразу в двух регионах страны.

"Система сразу выбрасывает двойников, и мы реально видим, кто пытается получить больше, чем ему положено", – говорит чиновник и признается, что пока реестр работает с перебоями.

Эксперты также уверены, что, несмотря на перебои в запуске, это отличная практика, которая позволит сократить количество людей, незаконно получающих субсидии.

"Одни и те же люди получали субсидии в двух разных местах, и таких оказалось десятки тысяч, хотя я думаю, что их значительно больше. Представьте себе, что есть люди, которые имеют доходы больше, чем те, которые позволяют право на субсидию. Я всегда привожу в пример авто. Люди, у которых евробляхи, – у них же по факту нет этих авто. И таких людей, по разным оценкам, 500 тыс. Формально, они не являются собственниками и ничего не покупали, то есть формально они могут прийти и получить субсидию. И я абсолютно уверен, что подавляющее большинство так и делает. Потому что если человек пытается обмануть государство, не платя налоги при завозе авто, то почему бы не обмануть государство и еще получить средства по субсидиям?", – заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Экономист также добавляет, что ежемесячные траты на авто составляют в среднем около 120 долларов, и это, если считать по минимуму – заправка, замена масла и т.д., а не серьезные поломки и ремонт. По его мнению, владельцы тех же евроблях обворовывают государство и не должны получать субсидии, но для этого нужно, чтобы социальные службы наконец-то начали проверять, действительно ли человек имеет право получать субсидию.

"Получается, если люди могут позволить себе такие расходы, почему они не могут платить деньги за коммунальные услуги в полном объеме? У нас часто получают субсидии те, кто не должен. И это существенная проблема, потому что мы обираем тех, кто больше нуждается в этих выплатах. Сам факт сокращения тех, кто получает субсидию – это нормальный процесс. И я убежден, что он еще не завершен", – добавил Кушнирук.

Более подробно о том, как обстоит ситуация с субсидиями в Украине, читайте в материале сайта "Сегодня": Почему украинцам урезают субсидии и что будет с началом отопительного сезона