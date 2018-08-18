Эксперты рассказали, что будет с тарифами на воду

Этим летом холодное водоснабжение в Украине оказалось под серьезной угрозой, ведь единственный в стране завод, который производил хлор для дезинфекции воды, приостановил свою работу. Но, к счастью, вскоре завод снова заработал, правда, существенно увеличив цену на хлор. Такие изменения напрямую коснутся всех водоканалов страны и, непосредственно, самих потребителей.

В конце мая остановило работу единственное предприятие, которое производило жидкий хлор в Украине – "Днепроазот". В компании поясняли, что такая ситуация сложилась из-за слишком высоких цен на газ, которые сделали их работу убыточной.

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что одним из факторов приостановки работы завода действительно стали высокие тарифы на газ, особенно для предприятий. Эксперт также отметил, что в других странах хлор стоит намного дешевле, но доставить его в Украину сложно и дорого.

В конце июля "Днепроазот" возобновил работу и предложил водоканалам покупать продукцию напрямую, в обход посредников. Помимо этого на предприятии существенно подняли цену и на сам хлор.

Так, вице-президента Ассоциации водоканалов Украины Ольги Бабий, недавно сообщала, что "Днепроазот" увеличил цену на хлор с 11 тыс. грн до 47,25 тыс. грн с НДС за тонну – то есть почти в пять раз.

"Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2-3% независимо от размера городов", – говорила Бабий.

"Повышение цены на хлор существенно ударит по водоканалам. У них в бюджетах возникнут дыры, которые им придется как-то закрывать. Возможно, они будут просить помощи у местных бюджетов, ведь водоканалы – это коммунальные предприятия. Тарифы растут постоянно, и только этот фактор повлечет за собой рост тарифов на воду для потребителей до 5%", – отмечает Дмитрий Марунич.

Эксперты единогласно заявляют, что тарифы расти будут однозначно, но, вероятнее всего, уже со следующего года. Хлор все же не будет основным фактором, который спровоцирует серьезное удорожание воды, но, в совокупности с другими факторами, тарифы могут подорожать и больше, чем на 5%.

"Я не думаю, что это (жидкий хлор, – ред.) самая большая статья расходов для водоканалов, там значительно больше влияет электроэнергия. Существенного роста тарифов по этому поводу я не ожидаю, но есть другие факторы, которые могут провоцировать рост тарифов. Если будет повышение, то хлор пойдет просто в пакете причин", – поясняет ситуацию экономический эксперт Борис Кушнирук.

Эксперт также добавляет, что повышения тарифов стоит ожидать в следующем году, а не этой осенью, ведь в этом году власть будет пытаться обойтись без роста цен. Кушнирук отметил, что болезненными будут вопросы по газу, поэтому тарифы на воду в ближайшее время останутся без изменений.

Более подробно о том, как могут изменится тарифы на воду в ближайшее время, читайте в материале сайта "Сегодня": Будет ли очередное подорожание: каких сюрпризов ожидать от тарифов на воду