Энергоэффективные технологии: как украинцы экономят на отоплении

В частных домах устанавливают новые окна, а в поставщики центрального отопления модернизируются

Энергоэффективные технологии: как украинцы экономят на отоплении 2019-04-05T08:12:00+03:00 ЖКХ В частных домах устанавливают новые окна, а в поставщики центрального отопления модернизируются

Жители каждой десятой квартиры в Украине не платят за "коммуналку". В среднем долг по оплате услуг ЖКХ на одно домохозяйство составляет 3700 гривен. В целом украинцы задолжали коммунальщикам 77 млрд гривен, 22 из которых – долг за отопление и горячую воду, шесть – за электроэнергию, четыре – за содержание домов. Но больше всего недоплачивают газовщикам – 33 млрд гривен.

Собственно, этот отопительный сезон был самым дорогим в истории страны, ведь цены на газ ощутимо выросли. Поэтому украинцы все активнее внедряют энергоэффективные технологии. "Сегодня" узнавали, какие способы экономии потребители используют чаще всего.

Пенсионер Армен Абрамян из Харькова владеет домом площадью 70 "квадратов". Отопление в нем включает умеренно, температура в комнатах не превышает 20 градусов. Но даже с субсидией получается дорого, поэтому в прошлом году хозяин установил металлопластиковые окна.

"Если так посмотреть, процентов на 15‑20 мне помогло. Я вот плачу 3950 гривен, это без субсидии. Ну там же монетизация, 2050 гривен у меня субсидия. Получается грубо говоря – чуть больше полутора тысяч", – подсчитывает мужчина.

А вот пенсионер Анатолий Тимошенко и окна поставил, и сам дом утеплил. Но платежки все равно были высокими. Поэтому он отказался от газу и в следующую зиму будет топить дровами.

"В месяц идет где‑то полторы тысячи, до 2 тысяч, дровами. А если газом, то и в пять не влезешь", – рассуждает пенсионер.

В сельском лицее в Ровенской области тоже установили два твердотопливных котла. Теперь на обогрев классов в морозный месяц тратят 50 тысяч гривен – вдвое меньше, чем при отоплении газом. И уже готовятся к следующему отопительному сезону – готовят хранилище для дров.

"В целом за месяц сжигаем 50 кубов дров. Котлы современные, можем регулировать температуру", – рассказывает директор лицея Роман Шевчук.

А в Запорожье в трехэтажном доме, где живет Надежда Иванова, – центральное отопление. Оно работает хорошо – из-за духоты открывают окна. Единственное, что расстраивает жильцов – высокие тарифы. За двухкомнатную квартиру приходится платить полторы тысячи гривен в месяц.

Этой зимой запорожские теплопоставщики снизили потребление газа на 10% – благодаря энергоэффективным мероприятиям.

"Была проведена наладка тепловых сетей и в этом сезоне мы уменьшили количество потребления газа и выпуска тепла по сравнению с прошлым отопительным сезоном", – рассказывает начальница отдела сбыта запорожского концерна "Городские тепловые сети" Светлана Сулима.

Благодаря этому, в городе установлена едва ли не самая низкая цена отопления во всей Украине. За квадратный метр запорожцы платят 34,56 грн, тогда как киевляне, например, на четыре гривни больше.

В столице отопительный сезон официально завершается 6 апреля. Чиновники признают: прохождение зимы было нелегким.

"Было довольно много повреждений. Больше 6 тыс. повреждений ликвидировало предприятие "Киевтеплоэнерго" за этот отопительный сезон", – рассказывает замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Уже через неделю столичная власть начнет подготовку к новому отопительному сезону. На модернизацию сетей при этом планируют потратить полмиллиарда гривен.

Специалисты напоминают, что на подготовку к следующей зиме есть 6 месяцев. За это время можно успеть провести энергоаудит зданий и разработать план энергоэффективных мероприятий, привлечь финансирование для модернизации зданий через программы "теплые кредиты", городские гранты "70/30", финансирование от Фонда энергоэффективности или инвестиции энергосервисной компании.

"Можно успеть утеплить стены здания, чердак, крышу, цоколь, заменить окна на энергосберегающие, модернизировать систему отопления. Даже без существенной модернизации можно привести с небольшими усилиями и затратами свой дом в порядок: установить автодоводчики на двери в подъезде, а лучше установить тамбур, проверить целостность окон в подъезде, выполнить промывку системы отопления, убрать засоры в системе вентиляции, проверить и устранить протечки и свищи в отопительной системе, проверить и заменить покрытие крыши, если оно изношено и есть трещины. Такие мероприятия можно выполнить либо жильцам самим, если в доме есть ОСМД, либо проконтролировать, чтобы это выполнила управляющая компания, которой которая получает оплату за содержание и ремонт дома и придомовой территории", – сообщил менеджер по энергоэффективности ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин.

Ранее "Сегодня" выяснили, на какую компенсацию могут рассчитывать экономные жители ОСМД.

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