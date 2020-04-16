Еще один банк в Украине начнет выдавать "теплые кредиты"

В целом в 2020 году этой программой будут заниматься четыре государственных банка

В Украине в 2020 году продолжает действовать программа "теплых кредитов". Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению теперь заключило договор о сотрудничестве с Ощадбанком.

Как сообщила пресс-служба агентства, госбанк будет предоставлять "теплые кредиты":

физическим лицам – на энергоэффективные мероприятия в частных домах, а также на приобретение твердотопливных котлов;

ОСМД – на энергосберегающие мероприятия в многоквартирных домах.

В целом в 2020 году "теплыми кредитами" будут заниматься четыре государственных банка – Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк.

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В результате участники программы, как отметили в Госэнергоэффективности, украинцы получат из государственного бюджета возмещение:

20% суммы кредита – на твердотопливные котлы (35% – для субсидиантов);

35% – на утепление индивидуального жилья;

от 40% до 70% – для ОСМД.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 31 марта 2020 года Министерство энергетики Украины утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключать договоры с государственными банками для старта кредитования по этой программе. Около 750 тыс. семей, которые стали участниками программы, будут иметь тепло, комфорт и меньшие коммунальные платежи.

Напомним, ранее новости "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:

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