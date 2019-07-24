"Если дается, почему не взять": эксперт рассказала о вреде субсидий

Помощь получают не только те, кто реально в ней нуждаются

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Большое число социальных выплат поддерживает потребительское отношение украинцев к государству. Об этом рассказала в интервью сайту "Сегодня" Ольга Купец, доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка.

"Все эти субсидии и социальные выплаты поддерживают потребительские настроения среди украинского населения, которое думает, что государство должно постоянно что-то давать человеку, а не он сам должен работать, зарабатывать для обеспечения жизни своей семьи и еще платить налоги и единый социальный взнос", – сказала Купец.

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Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг приводят к тому, что многие трудоспособные украинцы теряют мотивацию активно искать работу, считает экономистка.

"Особенно это касается вопроса субсидий на жилищно-коммунальные услуги, которые часто получают далеко не бедные домохозяйства или же домохозяйства, которые состоят из трудоспособных людей. Это просто злоупотребление выплатами от государства: если дается, почему бы не взять. При этом исчезает мотивация активно искать работу и работать официально", – отметила эксперт.

Больше читайте на сайте "Сегодня" – "Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

А в июле в Офисе президента предложили направить средства, которые госбюджет получит от спецпошлин на дизель и автогаз из России, на расширение программы субсидий.

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