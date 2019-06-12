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Это была шутка: у Зеленского объяснили слова президента о снижении цен на газ

12 июня, 20:08

Представитель президента Украины в правительстве пояснил, что имел в виду Владимир Зеленский


Президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о более низкой цене газа для украинцев, не давал ни одного обещания об удешевлении в своих предизбирательных заявлениях. Об этом заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

По словам Геруса, Владимир Зеленский только объяснил, благодаря чему у украинцев может появиться шанс покупать топливо дешевле. От себя Андрей Герус предложил создать в Украине компанию-посредник, которая будет покупать для Украинской газ в России.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Но прямых обещаний он действительно не давал. Конечно, люди где-то даже в полунамеках, хотят видеть то, что они хотят видеть. Он говорил, что нужно увеличивать добычу газа, нам нужно инвестировать и когда мы перестанем импортировать газ, а станем экспортером, возможно, тогда цена на газ упадет у нас процентов на 20-30, а может и больше", – отметил Герус.

Но впоследствии Андрей Герус на своей странице в Facebook извинился. Мол, фраза о шутке из уст президента была неудачная, а тема тарифов болезненная для украинцев. И его заявление уже вызвало бурную реакцию в обществе. В частности, ее прокомментировали в парламенте.

"Не думаю, что это тема для шуток, особенно для людей, которые последние деньги платят за эти проклятые тарифы. Люди показывают платежки и руки трясутся. И показывают: вот моя пенсия, которую мы получили, вот платежка за тарифы, которые мы получили. Я думаю, точно и эти семьи, где я был, и миллионы семей, получающих платежки больше, чем зарплата, чем их пенсии, им точно не до шуток", – отметил глава Радикальной партии Олег Ляшко.

Напомним, Кабинет министров принял постановление, обязывающее "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения.

На заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом" и инициировал создание межведомственной группы для проверки формулы установления цены на газ для населения.

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Тег цены, газ, тарифы, Нафтогаз, платежки, Владимир Зеленский, Кабинет министров, Герус

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