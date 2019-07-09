Формирование цены на газ для украинцев: в Кабмине отреагировали на решение суда

Петренко напомнил также о граничных тарифах на тепло и горячую воду

Фото: Министерство юстиции Украины

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда Киева, признавшего противоправным и недействительным постановление №315 Кабинета министров от 27 апреля 2016 года, которым определялся порядок формирования цены на газ для населения.

Министр юстиции Павел Петренко 8 июля в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что указанное постановление давно отменено.

"Да, это апелляционный административный суд рассматривал иски ряда общественных организаций и отменил постановление правительства, которое уже давным-давно не работает и отменено", – сказал глава Минюста.

При этом, по его словам, "сейчас красиво рассказывают о том, что есть такая победа в части стоимости тарифов".

"Мы приняли решение 26 июня [2019 года] об установлении предельных тарифов на тепло и горячую воду. Это решение приняло украинское правительство Владимира Гройсмана. Знаете, для чего это было сделано? Для того, чтобы убрать произвол на местах, местных мэров... и теплокоммунэнерго. Поэтому сейчас, когда рассказывают, что есть решение суда, которое якобы создало победу, – это неправда, потому что это решение суда отменило постановление правительства, которого не существует", – подчеркнул Петренко.

Он также добавил, что повышение стоимости газа для населения было обусловлено работой прежней власти и кредитных обязательств.

Новости "Сегодня" сообщали, что 27 апреля 2016 года Кабмин обязал "Нафтогаз Украины" с 1 мая того же года установить единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за 1000 куб. м.

Между тем, в июне 2019 года "Нафтогаз Украины" выполнил требование Кабмина – июньская цена на газ для населения, которую установила компания без учета налога на добавленную стоимость, стоимость доставки и наценку поставщиков, снизилась с ранее объявленной в 6299 грн до 5553,89 грн за 1000 куб. м.

Еще в апреле этого года Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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