Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Формирование цены на газ для украинцев: в Кабмине отреагировали на решение суда

9 июля, 15:07

Петренко напомнил также о граничных тарифах на тепло и горячую воду

Фото: Министерство юстиции Украины

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда Киева, признавшего противоправным и недействительным постановление №315 Кабинета министров от 27 апреля 2016 года, которым определялся порядок формирования цены на газ для населения.

Министр юстиции Павел Петренко 8 июля в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что указанное постановление давно отменено.

"Да, это апелляционный административный суд рассматривал иски ряда общественных организаций и отменил постановление правительства, которое уже давным-давно не работает и отменено", – сказал глава Минюста.

При этом, по его словам, "сейчас красиво рассказывают о том, что есть такая победа в части стоимости тарифов".

"Мы приняли решение 26 июня [2019 года] об установлении предельных тарифов на тепло и горячую воду. Это решение приняло украинское правительство Владимира Гройсмана. Знаете, для чего это было сделано? Для того, чтобы убрать произвол на местах, местных мэров... и теплокоммунэнерго. Поэтому сейчас, когда рассказывают, что есть решение суда, которое якобы создало победу, – это неправда, потому что это решение суда отменило постановление правительства, которого не существует", – подчеркнул Петренко.

Он также добавил, что повышение стоимости газа для населения было обусловлено работой прежней власти и кредитных обязательств.

Новости "Сегодня" сообщали, что 27 апреля 2016 года Кабмин обязал "Нафтогаз Украины" с 1 мая того же года установить единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за 1000 куб. м.

Между тем, в июне 2019 года "Нафтогаз Украины" выполнил требование Кабмина – июньская цена на газ для населения, которую установила компания без учета налога на добавленную стоимость, стоимость доставки и наценку поставщиков, снизилась с ранее объявленной в 6299 грн до 5553,89 грн за 1000 куб. м.

Еще в апреле этого года Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, ЖКХ, суд, Петренко, Минюст, цена на газ

Вы сейчас просматриваете новость " Формирование цены на газ для украинцев: в Кабмине отреагировали на решение суда". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В "Нафтогазе" началась проверка из-за цен на газ

5 июля, 20:18

О начале аудита сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан

Как избежать высоких цен на газ в Украине: опыт Европы

4 июля, 12:54

Специалист рассказал о системе оплаты "коммуналки" в Германии

Может ли подешеветь газ для украинцев: экономист оценил прогноз Кабмина

4 июля, 08:42

Эксперт рассказал, за счет чего тарифы реально опустить еще ниже

Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман объяснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%

22 июня, 09:34

Службы бесплатной правой помощи Минюста помогут рядовым украинцам подать иски в случае завышения тарифов

Как перестать потеть

Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА

На яхте патриарха Кирилла заметили девушек в купальниках

Ким Кардашьян показала архивные снимки, сделанные ранее

Александер Элбон: Я не хочу видеть синие флаги

Плагиат? Загитова снова в центре скандала

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Видео нокаута: как Головкин победил Роллса

Настя Каменских поделилась с фанатами фото со своего девичника

Аргентина - Чили 2:1. Утешительный реванш и удаление Месси

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Электрочайники нового поколения по акции

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Гибель бойца на Донбассе, освобожденного из плена боевиков

Зеленский отреагировал на обстрел и гибель военных на Донбассе

Перед ним вставали на колени даже зеки
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь