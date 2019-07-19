Формирование цены на газ: "Нафтогаз" отреагировал на решение суда

Хабатюк прокомментировал признание недействительным постановления Кабмина от 2016 года

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Постановление Кабинета министров № 315 от 27 апреля 2016 года, которое Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным, снижало граничную розничную цену на газ для населения с 7188 грн до 6879 грн за 1000 куб. м.

Об этом 19 июля написал заместитель руководителя департамента энергоэффективности "Нафтогаза Украины" Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook.

"Буквально соответствующий пункт постановления Кабмина № 315 был таким: с 1 мая 2016 года по 31 марта 2017 года (включительно) действует граничная розничная цена на природный газ для бытовых потребителей в размере 6879 грн 1000 куб. м", – отметил он.

Поскольку постановление Кабмина № 315, которое суд признал недействительным, вносило изменения в постановление правительства № 758, то с 30 апреля 2016 года – со дня вступления в силу 315-го – следует руководствоваться постановлением Кабмина № 758, согласно которому стоимость определена на уровне 7188 грн за 1000 куб. м, добавил Хабатюк.

"Граничные розничные цены на природный газ для бытовых потребителей в период с 1 мая 2016 года по 31 марта 2017 года (включительно) устанавливаются отдельным решением Кабинета министров Украины. Поскольку вот тем отдельным решением Кабмина… было постановление № 315, которое отменил суд, а другого не было, то автоматически продолжает действовать первый абзац. И не обольщайтесь на 3600 [грн], которые стоят в первом абзаце. Действие 3600 [грн] закончилось 31 марта 2016 года", – написал представитель "Нафтогаза".

Подводя итоги, Хабатюк заявил, что решением суда граничная цена газа для населения с 1 мая 2016 года по 31 марта 2017 года повышена с 6879 грн до 7188 грн за 1000 куб. м.

Новости "Сегодня" сообщали, что Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда Киева относительно постановления № 315. В свою очередь министр юстиции Павел Петренко заявил, что указанное постановление правительства "уже давным-давно не работает и отменено".

Глава Минюста также напомнил, что 26 июня 2019 года Кабмин установил предельные тарифы на тепло и горячую воду.

Еще в апреле этого года премьер-министр Владимир Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения. В июне и июле стоимость была снижена по требованию Кабмина. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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