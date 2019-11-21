Газ будет дорожать: эксперт дал неутешительный прогноз на зиму

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

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Тарифы на тепловую энергию, а следовательно, на отопление и горячую воду, в Украине в ближайшее время будут расти. Об этом заявил эксперт в сфере энергетики, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии сайту "Сегодня".

"Для того, чтобы рассчитать тариф, нужно знать в первую очередь стоимость газа. Газ уже дорожает, будет дорожать и дальше. Причем какой будет цена, например, в январе или феврале, предсказать невозможно. Вполне вероятно, что произойдет кратный рост", – сообщил он.

По словам эксперта, до сих пор остается слишком много нерешенных вопросов.

"Нам, конечно, рассказывают, что запасы газа у нас достаточные, но, во-первых, не весь этот газ принадлежит "Нафтогазу". Во-вторых, 1 января заканчивается действие ПСО (спецобязательств) для "Нафтогаза", и цены должны стать рыночными и определяться импортным паритетом. То есть наши тарифы будут определяться ценами на спекулятивном европейском рынке, на котором торгуются избытки природного газа. А откуда в 2020 году возьмется избыток природного газа в Европе, если вопрос о транзите российского газа до сих пор не решен? Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" до сих пор не подписан. Если возникнут форс-мажорные обстоятельства, газовый хаб отреагирует повышением котировок до небес! А к этим котировкам будет привязана цена природного газа в Украине. По такой же цене "Нафтогаз" должен будет продавать газ населению, хотя покупал он его его летом по минимальной за последние несколько лет цене. Поэтому теплокоммунэнерго сегодня в раздумьях: какую цену газа закладывать в тариф?" – пояснил он.

Больше подробностей читайте в материале сайта "Сегодня": "Тарифы "спустили с цепи": почем будет тепло зимой"

Новости "Сегодня" писали, что 26 июня 2019 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение об ограничении тарифа на теплоснабжение в Украине на уровне 1400 грн за Гкал при наличии счетчика и 35,21 грн за кв. м – без счетчика. Также предусматривался предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн за куб. м при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за куб. м при их отсутствии.

Действующий Кабмин отменил это постановление 15 ноября, а премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение правительства не повлияет на реальную цену теплоснабжения для граждан.

Об отмененном постановлении смотрите подробнее в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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