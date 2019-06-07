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Газ для населения должен подешеветь: в Кабмине назвали условие

7 июня, 13:01

Насалик напомнил об обязательствах "Нафтогаза Украины"

Фото: Pixabay

Правительство инициировалопроверку формулы "Нафтогаза" по тарифам на газ. Но если компания уже сейчас использует индикаторы формирования цены, которые установил Кабмин, голубое топливо для населения подешевеет примерно на 700-800 грн за тысячу кубометров. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Цены на газ не соответствуют рыночным, и на последнем заседании Кабинета министров Украины мы внесли изменения в 293-е постановление, в котором установили соответствующие индикаторы, по которым "Нафтогаз" должен реализовывать газ населению. При выполнении этих индикаторов цена на газ изменится в сторону уменьшения приблизительно на 700-800 грн", – сказал Насалик во время обращения к депутатам Верховной Рады. 

По словам министра, Кабмин заметил, что цена на газ на биржах Европы упала, а на украинском рынке, наоборот, выросла.

"Проблема в самом "Нафтогазе". Если НАК выполнит обязательства по разделению в отдельные структуры, и газотранспортная система будет отделена, тогда "Нафтогаз" будет заниматься тем, чем должен – быть одним из многих дилеров, которые работают на рынке Украины", – добавил министр.

Кроме того, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не может получить от "Нафтогаза" информацию относительно поставок газа и другой хозяйственной деятельности компании, отметил чиновник.

"Нафтогаз" – достаточно странная организация, от которой мы как профильное министерство не можем получить информацию по поставкам газа и другой хозяйственной деятельности", – сказал Насалик.

Как известно, отпускная цена "Нафтогаза" на газ, которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июне она выросла до 6299 грн, а в июле снова снизится – до 5803 грн. Новости "Сегодня" расспросили экспертов, стоит ли украинцам ожидать снижения цены на газ.

При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения. Например, в июне самая высокая розничная цена на газ установлена для потребителей, которые присоединены к сетям "Николаевгаза" – 8813 грн. Конечный тариф сформировался из нескольких составляющих:

  • оптовая цена газа с учетом наценки "Нафтогаза": она одинакова для всех газсбытов и составляет 6299 грн;
  • наценка поставщика – 157,48 грн;
  • тариф на транспортировку газа – 157,19 грн;
  • стоимость услуги по распределению газа (у каждого предприятия своя) у "Николаевгаза" – 730,5 грн;
  • налог на добавленную стоимость (20%) – 1468,83 грн.

Премьер-министр Владимир Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения еще в апреле. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег газ, тарифы, Насалик, цена на газ, тариф, тариф на газ

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Источник:

Сегодня

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