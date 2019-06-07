Газ для населения должен подешеветь: в Кабмине назвали условие
Насалик напомнил об обязательствах "Нафтогаза Украины"
Правительство инициировалопроверку формулы "Нафтогаза" по тарифам на газ. Но если компания уже сейчас использует индикаторы формирования цены, которые установил Кабмин, голубое топливо для населения подешевеет примерно на 700-800 грн за тысячу кубометров. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
"Цены на газ не соответствуют рыночным, и на последнем заседании Кабинета министров Украины мы внесли изменения в 293-е постановление, в котором установили соответствующие индикаторы, по которым "Нафтогаз" должен реализовывать газ населению. При выполнении этих индикаторов цена на газ изменится в сторону уменьшения приблизительно на 700-800 грн", – сказал Насалик во время обращения к депутатам Верховной Рады.
По словам министра, Кабмин заметил, что цена на газ на биржах Европы упала, а на украинском рынке, наоборот, выросла.
"Проблема в самом "Нафтогазе". Если НАК выполнит обязательства по разделению в отдельные структуры, и газотранспортная система будет отделена, тогда "Нафтогаз" будет заниматься тем, чем должен – быть одним из многих дилеров, которые работают на рынке Украины", – добавил министр.
Кроме того, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не может получить от "Нафтогаза" информацию относительно поставок газа и другой хозяйственной деятельности компании, отметил чиновник.
"Нафтогаз" – достаточно странная организация, от которой мы как профильное министерство не можем получить информацию по поставкам газа и другой хозяйственной деятельности", – сказал Насалик.
Как известно, отпускная цена "Нафтогаза" на газ, которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июне она выросла до 6299 грн, а в июле снова снизится – до 5803 грн. Новости "Сегодня" расспросили экспертов, стоит ли украинцам ожидать снижения цены на газ.
При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения. Например, в июне самая высокая розничная цена на газ установлена для потребителей, которые присоединены к сетям "Николаевгаза" – 8813 грн. Конечный тариф сформировался из нескольких составляющих:
- оптовая цена газа с учетом наценки "Нафтогаза": она одинакова для всех газсбытов и составляет 6299 грн;
- наценка поставщика – 157,48 грн;
- тариф на транспортировку газа – 157,19 грн;
- стоимость услуги по распределению газа (у каждого предприятия своя) у "Николаевгаза" – 730,5 грн;
- налог на добавленную стоимость (20%) – 1468,83 грн.
Премьер-министр Владимир Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения еще в апреле. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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