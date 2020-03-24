Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

Газ для населения в Украине станет дешевле: озвучена цена

24 марта, 10:13

Ксения Капустинская

Коболев объяснил, как удалось снизить стоимость голубого топлива

Стоимость газа для украинцев марте 2020 года продолжит снижаться, несмотря на рост курса доллара. Так, "Нафтогаз Украины" снизит цену поставки природного газа для нужд населения и производителей тепла до 3,40 грн/куб. м (без НДС, платы за транспортировки и наценки газсбытов). Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года (3,95 грн/куб. м), сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Даже с учетом стоимости услуг облгазов на доставку этого газа, это самая низкая цена с 2016 года", – написал Коболев на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что снижению цены способствовали большие запасы топлива в подземных хранилищах газа, а также снижение стоимости энергоносителя на европейском рынке. Также цена 3,40 грн/куб. стала возможна за счет проведенных в марте ООО "Оператор ГТС Украины" торгов по закупке газа, на которых цена ресурса опустилась ниже цены, сформировавшейся в Европе на газовом хабе ТТF.

Реклама

"Правительство установило результаты торгов на TTF как максимально допустимый уровень. Однако в Украине в марте "Оператор ГТС" провел торги на значительные объемы газа, на которых цена опустилась ниже, чем в Европе. Поэтому из двух индикаторов "Нафтогаз" выбрал меньший. Это наш вклад в поддержку украинцев, которые вынуждены оставаться дома из-за карантина – минус 14% оптовой цены на газ для населения и других защищенных потребителей", – написал Коболев.

В тренде
В Украине дорожают "антивирусные" продукты

Как известно, к этой цене на газ в конечном итоге также прибавляется стоимость транспортировки, наценка газсбытов (2,5%) и НДС (20%).

Напомним, в феврале "Нафтогаз" снизил на 15% цену газа для населения- она составила почти 3,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% – чем в феврале 2019 года.

Также новости "Сегодня" разбирались, будут ли газовые компании платить за транзит по частным трубам:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ цена на газ Нафтогаз Украины Андрей Коболев

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабмин планирует компенсировать затраты на оплату коммуналки
Кабмин планирует компенсировать затраты на оплату коммуналкиЖКХ
В Украине снизили тарифы на тепло для населения: насколько уменьшится платежка
В Украине снизили тарифы на тепло для населения: насколько уменьшится платежкаЖКХ
Субсидии украинцев увеличат из-за карантина
Субсидии украинцев увеличат из-за карантинаЖКХ
Во время карантина за неуплату коммуналки штрафовать не будут
Во время карантина за неуплату коммуналки штрафовать не будутЖКХ
В Киеве продлили льготный период оплаты коммуналки
В Киеве продлили льготный период оплаты коммуналкиКоммуналка
Правительство не планирует отменять льготу на первые 100 кВт-ч в месяц
Правительство не планирует отменять льготу на первые 100 кВт-ч в месяцЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...