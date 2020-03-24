Газ для населения в Украине станет дешевле: озвучена цена

Стоимость газа для украинцев марте 2020 года продолжит снижаться, несмотря на рост курса доллара. Так, "Нафтогаз Украины" снизит цену поставки природного газа для нужд населения и производителей тепла до 3,40 грн/куб. м (без НДС, платы за транспортировки и наценки газсбытов). Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года (3,95 грн/куб. м), сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Даже с учетом стоимости услуг облгазов на доставку этого газа, это самая низкая цена с 2016 года", – написал Коболев на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что снижению цены способствовали большие запасы топлива в подземных хранилищах газа, а также снижение стоимости энергоносителя на европейском рынке. Также цена 3,40 грн/куб. стала возможна за счет проведенных в марте ООО "Оператор ГТС Украины" торгов по закупке газа, на которых цена ресурса опустилась ниже цены, сформировавшейся в Европе на газовом хабе ТТF.

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"Правительство установило результаты торгов на TTF как максимально допустимый уровень. Однако в Украине в марте "Оператор ГТС" провел торги на значительные объемы газа, на которых цена опустилась ниже, чем в Европе. Поэтому из двух индикаторов "Нафтогаз" выбрал меньший. Это наш вклад в поддержку украинцев, которые вынуждены оставаться дома из-за карантина – минус 14% оптовой цены на газ для населения и других защищенных потребителей", – написал Коболев.

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Как известно, к этой цене на газ в конечном итоге также прибавляется стоимость транспортировки, наценка газсбытов (2,5%) и НДС (20%).

Напомним, в феврале "Нафтогаз" снизил на 15% цену газа для населения- она составила почти 3,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, и на 37% – чем в феврале 2019 года.

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