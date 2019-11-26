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Газ для украинцев подешевеет: министр озвучил прогноз на зиму

26 ноября, 14:47

Оржель заверил, что цены в платежках в отопительный сезон будут стабильными

/ Фото: Pixabay

Цены на газ для украинцев во время отопительного сезона 2019-2020 годов останутся стабильными. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает пресс-служба правительства.

По его словам, цена на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) по сравнению с прошлым годом будет меньше на 7%.

"Запасы [природного газа], которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже меньше, чем в предыдущем квартале 2019 года. Мы обеспечиваем не только безопасность поставок, мы также обеспечиваем стабильность платежек. Правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой", – отметил министр.

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Ранее Оржель информировал, что страховую цену на газ введут с 1 января в связи с возможным прекращением транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Напомним, в апреле 2019 года цена на газ для населения превышала 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, однако с мая голубое топливо стало дешеветь. В ноябре стоимость газа для населения составляет 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов.

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Источник: Сегодня

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