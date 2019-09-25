Газ на зиму по летней цене: программа "Нафтогаза" заканчивается

Для бытового потребления можно было закупить до 25 тысяч "кубов" газа впрок

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Сегодня, 25 сентября, истекает срок действия продукта "Газовый запас", который вводил "Нафтогаз Украины" для бытовых потребителей. Эта программа позволяла закупить необходимые объемы газа по фиксированной летней цене.

Бытовые потребители до 25 сентября могут закупить на специальных условиях до 25 тыс. куб. м газа. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо было прийти в центр обслуживания и оформить договор.

Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках "Газового запаса" составляла 4874,42 грн за 1000 куб. м без НДС и стоимости транспортировки и распределения.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению цен из четырех сложившихся на рынке: для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман ранее отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он объяснял это тем, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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