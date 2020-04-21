Газ только при наличии счетчика: кому придется их установить

С 2021 года поставки газа становятся все более жестко привязанными к наличию счетчиков

Потребители, использующие газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать ресурс только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией либо за счет средств бюджета. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

"Минэкоэнерго обращает внимание, что, согласно части 1 статьи 2 закона "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", поставки природного газа с 1 января 2021 года для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи, осуществляется только при условии его коммерческого учета", – заявили в министерстве.

Финансирование работ по оснащению счетчиками газа населения осуществляется за счет: средств субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории, средств соответствующего бюджета, кроме средств местных бюджетов. А также из других источников, не запрещенных законодательством.

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Напомним, в Кабмине при любых составах часто говорят о том, что во всех домах Украины следовало бы установить счетчики тепла.

В 2020 году уже заговорили не только о необходимости повсеместного применения счетчиков, но и о том, что потребление энергоресурсов стоило бы учитывать в иных единицах. Как бы украинцы ни экономили газ, счета за него не станут меньше, пока счетчик учитывает только объем топлива, а не его качество. Поэтому в Украине предлагают перевести учет газа с кубометров в киловатты. Новости "Сегодня" разбирались, как такой переход, если он состоится, скажется на суммах в платежках украинцев.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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