Где в домах украинцев уже включают отопление: опубликована карта

Социальные объекты традиционно подключают к теплоснабжению раньше, чем жилье

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Несмотря на заметное потепление, Украина постепенно входит в отопительный сезон. Так, по данным Министерства развития общин и территорий, отопление в домах украинцев начали включать в 10 областях. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

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По данным областных администраций, к утру 16 октября, подключение жилого фонда к теплоснабжению находится на таком уровне:

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Винницкая обл. – 5%;

Днепропетровская обл. – 8%;

Днецкая обл. – 1%;

Житомирская обл. – 26,6%;

Ивано-Франковская обл. – 45,6%;

Киевская обл. – 4,1%;

Ровенская обл. – 16,3%;

Сумская обл. – 11,4%;

Харьковская обл. – 2,8%;

Хемельницкая обл. – 4,9%.

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Социальные объекты начали подключать к теплоснабжению все области, кроме Одесской, Херсонской и Черновицкой.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, но исключение могут составить два города:

Видео: Кабинет министров Украины

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