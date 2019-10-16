Где в домах украинцев уже включают отопление: опубликована карта

Несмотря на заметное потепление, Украина постепенно входит в отопительный сезон. Так, по данным Министерства развития общин и территорий, отопление в домах украинцев начали включать в 10 областях. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.
По данным областных администраций, к утру 16 октября, подключение жилого фонда к теплоснабжению находится на таком уровне:
- Винницкая обл. – 5%;
- Днепропетровская обл. – 8%;
- Днецкая обл. – 1%;
- Житомирская обл. – 26,6%;
- Ивано-Франковская обл. – 45,6%;
- Киевская обл. – 4,1%;
- Ровенская обл. – 16,3%;
- Сумская обл. – 11,4%;
- Харьковская обл. – 2,8%;
- Хемельницкая обл. – 4,9%.
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Социальные объекты начали подключать к теплоснабжению все области, кроме Одесской, Херсонской и Черновицкой.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, но исключение могут составить два города:
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