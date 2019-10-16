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Где в домах украинцев уже включают отопление: опубликована карта

16 октября, 15:32

Социальные объекты традиционно подключают к теплоснабжению раньше, чем жилье

Чтобы увеличить карту, нажмите на нее

Чтобы увеличить карту, нажмите на нее

Несмотря на заметное потепление, Украина постепенно входит в отопительный сезон. Так, по данным Министерства развития общин и территорий, отопление в домах украинцев начали включать в 10 областях. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

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По данным областных администраций, к утру 16 октября, подключение жилого фонда к теплоснабжению находится на таком уровне:

В тренде
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  • Винницкая обл. – 5%;
  • Днепропетровская обл. – 8%;
  • Днецкая обл. – 1%;
  • Житомирская обл. – 26,6%;
  • Ивано-Франковская обл. – 45,6%;
  • Киевская обл. – 4,1%;
  • Ровенская обл. – 16,3%;
  • Сумская обл. – 11,4%;
  • Харьковская обл. – 2,8%;
  • Хемельницкая обл. – 4,9%.

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Социальные объекты начали подключать к теплоснабжению все области, кроме Одесской, Херсонской и Черновицкой.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, но исключение могут составить два города:

Видео: Кабинет министров Украины

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Источник: Сегодня

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