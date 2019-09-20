Глава "Нафтогаза": Украина готова к отопительному сезону

Реклама

В подземных хранилищах Украины собрано достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон – почти 20 миллиардов кубометров. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

По его словам, этот показатель стал лучшим за последних семь лет, и даже, если повторится кризис 2009 года, когда Москва перекрыла вентиль, украинцы не пострадают. Кроме того, теперь украинцы могут купить определенные объемы газа заранее по фиксированной цене.

"Что мы предлагаем, как "Нафтогаз", это проект "Газ про запас". Сейчас он доступен уже не только для населения, но и для организаций, которые генерируют тепло. Приобретя газ сейчас по фиксированной низкой цене, можно обеспечить стабильные цены на протяжении всего зимнего периода", – заявил глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Коболев подчеркнул, что в этом случае "любой потребитель, имеющий такой газ про запас, не будет переживать, какой будет цена на рынке, у него уже зафиксирована цена и предоплачены объемы".

Ранее новости "Сегодня" писали, что "Укртрансгаз" выполнил 85% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы Украины в рамках подготовки к отопительному сезону.

Мы также узнали, как продвигается подготовка к зиме в городах Украины, кто может остаться без тепла и по каким ценам украинцы могут оплатить газ для отопления:

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама