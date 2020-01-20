Тарифы снизили в 124 городах Украины: Гончарук назвал суммы

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Жители 124 украинских городов получили платежки со сниженными на 30% тарифами. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сказано – сделано! Платежки на тепло и горячую воду для граждан снижены до 30%. В 124 городах Украины осуществило перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго", – написал премьер в Telegram.

Тарифы пересмотрели в 15 областных центрах: Винница, Луцк, Днепре, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.

В подтверждение Гончарук назвал примеры платежек за декабрь 2019 года в нескольких областях.

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Так сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам составила:

от 80 грн в Киевской области и до 292 грн во Львовской область;

по 2-комнатных квартирах:

от 110 грн в Черниговской области до 435 грн в Днепропетровской области;

по 3-комнатных квартирах:

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от 140 грн в Днепропетровской области до 563 грн в Ровенской области.

Также в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

Как отметил Гончарук, это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились, а правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с января 2020 года начисления за доставку газа оформят отдельной платежкой. Об этом напомнила компания-оператор 20 операторов газораспределительных сетей (облгазов).

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что с 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), будут платить за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделят абонплату.

Экономисты поддерживают введение абонплаты, но называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Вторым этапом должен стать анбандлинг (разукрупнение) облгазов, а не только анбандлинг "Нафтогаза", о новой модели которого сейчас много говорят.

Анбандлинг в нефтегазовой сфере – это передача в "разные руки" разведки, добычи, транспортировки и распределения энергоносителей для облегчения контроля над естественными монополиями, а в перспективе – создание конкуренции в каждой области.

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, чем нынешняя, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно.

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