Гончарук обсудил с регионами отопительный сезон: кто получит субсидии

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров внимательно изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидии, но эту помощь от государства получат все, кто нуждается. Об этом 1 октября написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook по итогам селекторного совещания с регионами.

Он подчеркнул, что отопительный сезон в Украине стартует через две недели. При этом, по словам премьера, остается немало проблем, и работа продолжается.

"Все, кто будет нуждаться, получат субсидии. Но в то же время мы внимательно изучаем вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию", – отметил Гончарук.

Фото: Алексей Гончарук / Facebook

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Премьер добавил, что правительство приложит максимум усилий, чтобы все детские сады, школы, больницы были с "теплом, светом и горячей водой".

"Каждая украинская семья аналогично. Это вопрос энергетической безопасности государства", – заключил он.

Новости "Сегодня" писали, что Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрел выделение 47,6 млрд грн на выплату субсидий

Кроме того, министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что Минсоцполитики не намерено менять систему субсидий в Украине, но откорректирует "определенные технические моменты". Она заверила, что "субсидий хватит на всех, кто в них нуждается".

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