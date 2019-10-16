Гончарук рассказал, когда украинцам включат батареи

Если в течение трех дней подряд среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов, то отопление должно включаться

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Решение о начале отопительного сезона в отдельном населенном пункте должно приниматься местными властями, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее назвал города, которые столкнутся с проблемами в начале отопсезона.

"Есть базовое правило – если в течение трех дней подряд среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов, то отопление должно включаться. В каждом конкретном случае решение о включение отопления принимается на местах, местными органами", – сказал премьер.

"Поэтому может быть такое, что где-то отопление включили, а где-то нет, потому что где-то температура выше, а где-то – ниже. Может где-то может быть лаг в день-два из-за того, что органам для принятия решения необходимо какое-то незначительное время", - добавил он.

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Как сообщалось, в Антимонопольном комитете Украины уже заверили, что будут штрафовать тепловиков за срыв отопительного сезона. Штраф составит до 10% дохода за последний отчетный год.

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Также в Украине уже начали публиковать данные о тепловиках, долги которых ставят под угрозу старт отопительного сезона. Такие данные регулярно обнародует "Нафтогаз Украины".

Кроме того, ранее Гончарук успокоил украинцев, что в ближайшее время правительство не планирует повышать тарифы на тепло:

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