Гончарук назвал города, где будут платить за тепло до 30% меньше

По словам главы Кабмина, цена на тепло для людей должна снизиться уже с первого месяца 2020 года

/ Фото: Сегодня

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что региональные власти начали пересматривать тарифы на отопление, поэтому для жителей ряда городов сумма в платежках за тепло будет меньше до 30%. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев – жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках. Однако еще не везде местные власти пересмотрела тарифы. Призываю главу каждого города оперативно осуществить все необходимое – цена на тепло для людей должна снизиться уже с первого месяца 2020 года!" - уточнил Гончарук.

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Как сообщалось, ранее в Украине не было механизма, позволяющего сделать перерасчет тарифов на тепло, но теперь правительство приняло постановление, дающее такое право органам местной власти. Впрочем, постановление Кабмина носит не обязательный, а рекомендательный характер. А уже на местах должны решить, насколько подешевеет гигакалория.

Подробнее о тарифах на тепло читайте на сайте "Сегодня" –Действительно ли с декабря подешевеет отопление: все подводные камни решения Кабмина.

Также о решениях властей касательно платежей за тепло узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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