Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,33
25,88

Гончарук заверил, что зимой цена на газ в платежках расти не будет

22 декабря, 00:14

Премьер отметил, что Украина будет работать по европейским цивилизованным правилам

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что в течение отопительного сезона 2019-2020 годов цена на газ для населения и промышленности останется стабильной, существенного повышения не предвидится.

"Правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании нового контракта о транзите российского газа в ЕС. Поэтому будем иметь контракт на пять лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики", - отметил премьер в своем видеоотчете о работе за неделю.

Гончарук добавил, что тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам.

Реклама

"Почему это важно для нас? Мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы. Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", подытожил он.

В тренде
Штрафы, купюры, выплаты, курсы валют: что изменилось за неделю

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

газ видео отопление платежки цена на газ газовые переговоры транзит газа Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

SMS от Ощадбанка: получателям субсидий напомнили о правилах
SMS от Ощадбанка: получателям субсидий напомнили о правилахЖКХ
Сколько украинцы заплатят за газ в декабре: карта цен по регионам
Сколько украинцы заплатят за газ в декабре: карта цен по регионамЖКХ
Украинцам предлагают зафиксировать цену на газ
Украинцам предлагают зафиксировать цену на газЖКХ
В
В "Нафтогазе" озвучили цены на газ для населения в январеЖКХ
Кабмин отменил субсидирование потерь в электросетях
Кабмин отменил субсидирование потерь в электросетяхЭкономика
Фиксированная цена на газ для населения: в Минэнерго сделали заявление
Фиксированная цена на газ для населения: в Минэнерго сделали заявлениеЖКХ

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...