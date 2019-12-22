Гончарук заверил, что зимой цена на газ в платежках расти не будет

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что в течение отопительного сезона 2019-2020 годов цена на газ для населения и промышленности останется стабильной, существенного повышения не предвидится.

"Правительственная делегация успешно завершила переговоры о подписании нового контракта о транзите российского газа в ЕС. Поэтому будем иметь контракт на пять лет с достаточными объемами, чтобы Украина и Европа чувствовали себя безопасно в плане энергетики", - отметил премьер в своем видеоотчете о работе за неделю.

Гончарук добавил, что тариф за прокачку российского газа будет устанавливаться не на двусторонних переговорах, а по европейским правилам.

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"Почему это важно для нас? Мы не будем заложниками двусторонних переговоров, а будем работать по европейским цивилизованным правилам, которые действуют в странах Европы. Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет. Это дает нам возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги и за отопление", подытожил он.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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