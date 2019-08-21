Гройсман дал прогноз по ценам на газ в отопительный сезон

По его словам, весь газ уже закачан по ценам, которые находятся на своем минимуме

/ Фото: Кабинет министров Украины

Цена на газ не должна повышаться для украинцев во время отопительного периода 2019-2020 годов. Об этом заявил в среду, 21 августа, премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

Он добавил, что Кабинету министров удалось заставить "Нафтогаз Украины" снизить стоимость газа для населения с мая 2019 года на 25%.

"Надеюсь, что следующий отопительный сезон не будет связан с повышением цен для людей. Я считаю, что сейчас цены на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующий отопительный сезон", – отметил Гройсман.

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Премьер также сообщил, что весь газ закачан по ценам, которые сейчас находятся на своем минимуме.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

В августе "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения до 4653,54 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на транспортировку.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что у "Нафтогаза" есть возможность не повышать тарифы на газ зимой. Он напомнил, что в Украине снижается цена на газ на фоне общемировой тенденции.

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