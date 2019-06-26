Гройсман о цене на тепло: Заставлю коммунальных баронов дать людям честную платежку

Премьер-министр назвал объективный тариф на отопление

Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров намерен запустить программу "Честная платежка", которая предусматривает механизмы по установлению справедливых цен на тепло и горячую воду в Украине. Об этом 26 июня сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

Сославшись на расчеты Кабмина, он отметил, что объективная цена одной гигакалории тепла составляет не более 1400 грн.

"Я понимаю, что людям трудно платить тарифы. Мы постоянно работаем над тем, чтобы цены на газ были ограничены. НАК "Нафтогаз Украины" начал снижать цены. Но есть платежи за тепло и горячую воду. Опираясь на собственный опыт, я задаю вопрос – почему в одних городах цена тепла 2000 грн за Гкал, а в других – 1300 грн. Почему такая разница?" – цитирует Гройсмана правительственный портал.

По его мнению, разница в ценах является необъективной и неадекватной. Он также поручил исправить ситуацию там, где люди переплачивают за услугу.

"Я заставлю всех коммунальных баронов выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной ценой", – сказал Гройсман.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что поручение проработать механизмы "Честной платежки" Гройсман анонсировал неделю назад.

Он также спрогнозировал дальнейшее снижение цен на газ для населения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман о цене на тепло: Заставлю коммунальных баронов дать людям честную платежку". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"