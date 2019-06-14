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Гройсман о снижении цены на газ для населения: "Нафтогаз" выполнил требование Кабмина

14 июня, 20:54

Премьер подчеркнул, что всегда был на стороне людей

Фото: Кабинет министров Украины

Компания "Нафтогаз Украины" снизила цену на газ для населения в июне по требованию Кабинета министров. Об этом 14 июня написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз Украины" выполнил требование правительства и снизил цену на газ для населения в июне. Я всегда был на стороне людей и буду контролировать, чтобы и в будущем они не платили по завышенным тарифам", – подчеркнул он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что цена на газ в июне для населения, которую установил "Нафтогаз" без учета налога на добавленную стоимость (НДС), стоимость доставки и наценку поставщиков, снизилась с ранее объявленной в 6299 грн до 5553,89 грн за 1000 куб. м.

В "Нафтогазе" напомнили, что, согласно постановлению Кабинета министров от 5 июня 2019 года, цена газа для населения выбирается из четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по специальным обязательствам.

Еще в апреле Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Отпускная цена "Нафтогаза" на газ, которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. На июнь она была установлена на уровне 6299 грн, но 15 июня снизилась до 5553,89 грн. В июле, как ранее заявили в компании, цена составит 5803 грн. 

При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения. Почему так происходит, читайте в статье "Сегодня": "Почему в Украине появились разные тарифы на газ: эксперт объяснил".

5 июня Гройсман назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом" и потребовал снизить цены на газ для населения. Но тогда компания отчиталась о цене на июль, а не июнь. В сообщении говорилось, что в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7600 до 8200 грн за 1000 куб. м газа.

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Тег газ, Нафтогаз, цена на газ, Гройсман

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