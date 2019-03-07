Гройсман объяснил, что ждет Украину после внезапного снижения цены на газ
Премьер-министр напомнил об обязательствах страны перед международными партнерами
Снижение цены на газ, которая была повышена в ноябре 2018 года, может произойти только при условии согласования с Всемирным банком и Международным валютным фондом (МВФ), иначе возникнет угроза глубокого экономического кризиса. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время общения с представителями СМИ в Виннице, сообщает "Укринформ".
"Сегодня вопрос изменения цены на газ в сторону снижения может быть решен только в сотрудничестве и при согласовании с Всемирным банком, Международным валютным фондом. Если Украина это сделает в одностороннем порядке, то она получит отказ от сотрудничества от международных партнеров и, как следствие, глубокий экономический кризис. Это честный ответ. Все остальное – манипуляции политиков", – сказал Гройсман.
Напомним, цена на газ для населения была повышена с 1 ноября 2018 года. Если до повышения цены на газ для населения кубометр газа стоил 6 гривен 96 копеек, то с 1 ноября цена вырастет на полторы гривни – до 8 гривен 55 копеек. Еще на 20% газ для населения подорожает с 1 мая 2019 года. По словам Гройсмана, тогда перед правительством стоял выбор - или подорожание газа, или дефолт.
При этом ранее Гройсман призывал местные власти не завышать тарифы на газ и следить за тем, чтобы украинцы получали счета с обоснованными суммами:
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