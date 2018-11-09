Гройсман объяснил, по чьей вине в некоторых украинских городах до сих пор нет тепла

Сегодня, 12:01

Премьер-министр рассказал об уровне "зимних" запасов газа

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Запуск отопительного сезона и обеспечение подачи тепла в дома украинцев – это прямая ответственность конкретных городских глав. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Гройсман отметил, что подготовка к отопительному сезону должна происходить сразу после окончания предыдущего зимнего периода – в апреле. Глава Кабмина подчеркнул, что нет никаких требований предоплаты за энергоносители. Также есть возможности реструктуризации долгов за энергоносители.

"Но городские головы позволяют пренебрегать интересами людей и кивают на правительство, – сказал Гройсман. – У нас все города в одинаковых условиях. Но в 95% городов отопительный сезон стартовал, а в 5% – нет. Значит, есть проблемы – в том числе в управлении".

Премьер-министр заверил, что правительство со своей стороны полностью обеспечило ресурсную базу – в подземных хранилищах (ПХГ) достаточно толплива. К началу сезона отбора удалось накопить рекордный за последние шесть лет объем газа в ПХГ.

"В рамках децентрализации мы передали 4 млрд долларов в местные бюджеты. Этого достаточно, чтобы провести своевременную подготовку, погасить предыдущие долги. Правительство еще 3 октября приняло решение о начале отопительного сезона", – подчеркнул Гройсман.

Как отмечал Гройсман, еще к 24 октября Украина накопила достаточные запасы газа для нормального прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов. Позже премьер поручал проверить готовность местных властей к отопительному сезону.
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Источник:

"Сегодня"

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