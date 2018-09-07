Гройсман оценил готовность Украины к отопительному сезону

Премьер-министр напомнил, что Киев и МВФ ведут переговоры по цене на газ для населения

Украина полностью готова к отопительному сезону, а ответственность за его своевременный старт несут муниципалитеты. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я несколько лет работаю и слышу, что не начнется отопительный сезон. Забудьте об этом и не пугайте людей. Украина готова к отопительному сезону. Ответственность за своевременный пуск несут муниципалитеты", – сказал Гройсман.

По словам главы украинского правительства, в Украине достаточно запасов газа для начала отопительного сезона. Напомним, в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 сентября объем газа увеличился до 14,69 млрд куб. м. На отопительный сезон 2018-2019 года Кабмин требовал накопить в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины 17 млрд кубометров газа.

При этом Гройсман отметил, что сейчас ведутся переговоры с международными партнерами относительно формирования единой цены на газ в Украине.

"Сегодня стоимость газа для промышленности – 11 тыс., а для населения 7 тыс. за куб. м. Мы работаем над поиском оптимальных решений, но главное для меня – защитить простых граждан", – сказал он.

Как сообщалось, с 6 сентября в Киеве работает миссия МВФ. Ключевым вопросом переговоров в контексте предоставления Украине очередного транша является изменение тарифа на газ для населения.

Пока что в Украине "заморозили" цену на газ для населения до 1 октября - Кабмин продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до конца сентября 2018.

Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.