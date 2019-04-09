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Гройсман призвал снизить цены на горячую воду из-за уменьшения стоимости газа

Сегодня, 17:25

Премьер обратился с этим предложением к местным властям

Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua.
Гройсман призвал снизить цены на горячую воду из-за уменьшения стоимости газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7cf/438/5c77cf43825c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7cf/438/5c77cf43825c4.jpg ЖКХ Премьер обратился с этим предложением к местным властям

Местные органы власти должны снизить цены на централизованную поставку горячей воды в связи с уменьшением стоимости газа.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

"Цена на газ снизилась. "Нафтогаз" об этом нас проинформировал. И действительно мы приняли решение, чтобы он продавал дешевле 8,55 [грн за куб. м]… Горячая вода зависит, в частности, от цены на газ. Поэтому очень важно, чтобы местные органы власти скорректировали и снизили цены на горячую воду", – сказал он.

Глава правительства также призвал теплокоммунэнерго отказываться от газа и максимально переходить на альтернативные источники энергии. 

"Необходимо уменьшать удельный вес газа в потреблении. Тогда мы не будем зависеть от цены на газ", – заключил премьер.

Напомним, решение Кабмина, которое разрешает "Нафтогазу" снизить цену на газ для населения, было принято 3 апреля. В правительстве объяснили его тем, что, по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.


В марте глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что полная либерализация поставок для всех потребителей позволила бы не повышать цену. Он обратился к Кабмину с просьбой отменить постановление о режиме спецобязательств.

Коболев объяснил, что сейчас цена газа на международном рынке заметно упала, но украинцы не смогут ощутить эффект от этого, так как не имеют права самим выбирать поставщика. По его расчетам, цена газа с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку ожидается на уровне примерно 8,38 грн за куб. м, но, согласно указанному постановлению Кабмина, население платит по 8,55 грн за куб. м.

Тогда Гройсман заявил, что в предложении Коболева "может быть ловушка", но добавил, что поддерживает саму инициативу снизить цену на газ для украинцев.

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Тег газ, ЖКХ, горячая вода, цена на газ, Гройсман

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