Гройсман рассказал, насколько еще могут вырасти тарифы на тепло

С учетом роста цены на газ, тарифы на отопление не могут вырасти более чем на 16%

Тарифы на тепло после подорожания "голубого топлива" не могут быть повышены более чем на 16%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает правительственный портал.

"Чрезмерное повышение тарифов на тепло и воду на фоне повышения цены на газ – это мошенничество и попытка нажиться на людях, а ответственность повесить на кого-то другого. Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены газа – важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%", – подчеркнул он.

Гройсман также напомнил, что граждан, которым трудно платить реальную цену за газ и коммунальные услуги, поможет защитить программа субсидий.

Ранее мы уже писали, что из-за новых цен на газ в Украине подорожает отопление.

Как известно, цены на газ были повышены с 1 ноября.

Не так давно премьер-министр объяснил, по чьей вине в некоторых украинских городах до сих пор нет тепла.