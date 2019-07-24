Гройсман сделал важное заявление по августовской цене на газ и отопительному сезону
Премьер анонсировал дальнейшее снижение цены на газ в августе
Стоимость газа, которая будет установлена на август для населения, должна стать основной для следующего отопительного сезона, так как сейчас идет основная закупка топлива. Об этом 24 июля заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Он напомнил, что с мая цена на газ снизилась в среднем на 25%, а на август прогнозируется дальнейшее снижение.
"Прогноз на август – будет снижение. И это должно быть ценой на следующий отопительный сезон. Сейчас идет закупка газа. Итак, он будет куплен дешевле, чем покупался сих пор", – цитирует премьера Правительственный портал.
Ранее в Кабмине сообщили, что предельная стоимость газа для населения в августе уменьшится по меньшей мере на 5,5% по сравнению с июльской ценой и составит не более 4640 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.
Мы писали, что стоимость газа для населения в июне без НДС и транспортных расходов была снижена до 5553,89 грн, а в июле – до 4905,67 грн за 1000 куб. м.
В "Нафтогазе" 23 июля сообщили, что с 1 августа снижаются цены на природный газ для промышленных потребителей – до 4640 грн и 5204 грн без НДС за 1000 куб. м в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
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