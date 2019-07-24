Гройсман сделал важное заявление по августовской цене на газ и отопительному сезону

Премьер анонсировал дальнейшее снижение цены на газ в августе

Фото: Кабинет министров Украины

Стоимость газа, которая будет установлена на август для населения, должна стать основной для следующего отопительного сезона, так как сейчас идет основная закупка топлива. Об этом 24 июля заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он напомнил, что с мая цена на газ снизилась в среднем на 25%, а на август прогнозируется дальнейшее снижение.

"Прогноз на август – будет снижение. И это должно быть ценой на следующий отопительный сезон. Сейчас идет закупка газа. Итак, он будет куплен дешевле, чем покупался сих пор", – цитирует премьера Правительственный портал.

Ранее в Кабмине сообщили, что предельная стоимость газа для населения в августе уменьшится по меньшей мере на 5,5% по сравнению с июльской ценой и составит не более 4640 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.

Мы писали, что стоимость газа для населения в июне без НДС и транспортных расходов была снижена до 5553,89 грн, а в июле – до 4905,67 грн за 1000 куб. м.

В "Нафтогазе" 23 июля сообщили, что с 1 августа снижаются цены на природный газ для промышленных потребителей – до 4640 грн и 5204 грн без НДС за 1000 куб. м в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

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